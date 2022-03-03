«خريجى الأزهر»: الإسلام جاء تلبية لحاجات الإنسان ومراعاة مصالحه

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق، المستشار العلمى للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف، إن مصطلح الخلافة ليس أصلا من أصول الإسلام لكنه مصطلح من مصطلحات الحكم لم يثبت عليه السلف الأول، والأمر لا يقف عند حدود المصطلح فقط، بل إن الحاكم يمكن أن يسمى رئيسا أو أميرا أو سلطانا.. إلخ.





وأضاف الهدهد - خلال ورشة نظمتها المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، بمقرها الرئيس بالقاهرة، بعنوان (مفهوما الخلافة وعقد البيعة.. وعلاقتهما بأنظمة الحكم الحديثة) بالفيديو كونفراس - أن الإسلام يعطى معان عامة طالما من يتولى أمور المسلمين ملتزما بمراعاة مصالح الدين والدنيا، مؤكدا أن الصحابة فهموا الإسلام فهما حقيقيا لأنهم أدركوا أنه جاء تلبية لحاجات الإنسان، ومراعيا لمصالحه.

من جانبه، أكد الدكتور سيف رجب قزامل، العميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون بطنطا - رئيس فرع المنظمة بالغربية، أن القرآن الكريم هو المنهج الخاتم للرسالات السماوية، ولم نجد فيه نصا صريحا على من يتولى أمور المسلمين، وكذلك السنة المطهرة، مما يدل على أن الرئاسة إنما مرجعها إلى اختيار أهل كل عصر لمن يتولى أمورهم.

وأضاف: أما البيعة فهو تعبير مجازى يراد به إبرام عقد بين الشعب وهم أفراد الأمة، على أن يتولى الرئيس أمور الناس ويرعى مصالحهم، فى كل مناحى الحياة؛ سواء فى الداخل أو الخارج، ويتضمن هذا العقد الطاعة للحاكم ما لم يأمر بمعصية.

وقال الدكتور إسماعيل عبد الرحمن، أستاذ أصول الفقه بجامعة الأزهر - رئيس فرع المنظمة بدمياط، إن مصطلح (أهل الحل والعقد) استخدمته جماعات التطرف من أجل تضليل الناس، وأن علماء الأمة كانوا على قدر المسئولية فى ضبط المصطلحات ووضعها فى نصابها الصحيح بخلاف جماعات العنف، مؤكدا أن هذا المصطلح كان مستخدما فى القرون الأولى من سلف الأمة ولكن تشدقت جماعات العنف وأتباعهم بهذا المصطلح وأخرجوه من فهمه الصحيح.

فيما قال الدكتور عمر عبد السلام - ممثل فرع الأزهر بولاية برنو النيجيرية، إن مصطلح الخلافة واستخدامه، أحدث بلبلة فكرية فى كثير من الأحيان لأن جماعات التطرف فهموا المصطلح فهما غير صحيح.

وأضاف أن الإسلام ترك أمورا كثيرة لأهل الاختصاص، فالدساتير المعاصرة طالما لا تعارض نصا صريحا، يجب الاستعانة بها؛ خدمة للمصالح المرسلة للعباد.