حالة طوارئ قصوى.. عاصفة ترابية تضرب الغردقة

جدة - نرمين السيد - وقال إيهاب رأفت، رئيس مدينة الغردقة، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى، تحسبًا لموجة طقس سيئ تضرب بعض محافظات الجمهورية وتوقعات بسوء الأحوال الجوية وانخفاض فى درجات الحرارة ووجود نشاط للرياح على بعض المناطق، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

وأشار رأفت إلى أن غرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمدينة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية اتخذت التدابير اللازمة لمواجهة أى طارئ والتأكد من جاهزيتها.