تحصين 155 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدى وجدرى الأغنام ببنى سويف

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، اليوم الخميس، سير العمل فى الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الجلد العقدى وجدرى الضأن، والتى تنفذها مديرية الطب البيطرى، طبقا لخطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بمراكز ومدن المحافظة.





وأوضح تقرير مديرية الطب البيطرى برئاسة الدكتور عصام إبراهيم، أن العدد الإجمالى للحيوانات التى تم تحصينها بلغ 155ألفا و481 رأسا، وشملت تحصين 118 ألفا و370من الأبقار، و35ألفا و473 من الأغنام، بجانب 1638 رأسا من الماعز، فيما تتواصل فعاليات الحملة بحسب البرنامج المعد لتغطية كافة أنحاء المحافظة. يذكر أن الحملة القومية للتحصين تم الإعداد والتجهيز قبل انطلاقها، وتوفير كافة المستلزمات البيطرية، لتحصين الثروة الحيوانية من خلال 84 وحدة بيطرية، وتواجد الأطباء البيطريين ومعاونيهم فى تلك الوحدات، بجانب توجيه حملات للمرور الميدانى على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية، ووسط التزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

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