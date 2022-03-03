/682925/النائب-أحمد-حتة-يتقدم-بطلب-احاطه-لأكبر-سوق طبي-عشوائي في-القاهره-الفاطمية

تقدم النائب احمد حته عضو مجلس النواب بطلب احاطه موجه الي رئيس الوزراء ووزاره التنميه المحليه ووزير الصحه ووزير التموين ووزير الماليه حول انتشار اكبر سوق عشوائي بمنطقه وسط البلد بالقصر العيني وعلي بعد خطوات من ميدان التحرير الذي قامت الدوله مؤخرا بتطويره وعوده النسق الحضاري له.

دوت الخليج

واكد النائب في طلب الاحاطة انه في الآونة الاخيره ازدادت أعداد محلات المستلزمات الطبيه ومخازنها و العمل بتلك المهنه لغير المتخصصين مهنيا ولا ينتمون إلي مهنه الطب أو حتي العلأج الطبيعي أو أطباء اسنان وقد شمل هذا السوق كل المستلزمات الطبيه، اضافة الى وجود غش تجاري وانتشار مواد خطره علي صحه الانسان ومعظمها كحوليات ومحاليل طبيه واسطوانات اكسجين وحقن واساتر للقلب وكل مستلزمات الطبيه التي تدخل في مجال صحه الانسان واصبحوا منتشرين في المحلات.

واشار النائب الى انتشار السوق لين الوحدات السكنيه والتي تحولت الي مخازن وقد قاموا بتغير معالم الدور الاول والتاني من سكني الي تجاري او محلات ونظرا لانتشارهم في الشقق السكنيه والمحلات التجاريه الي جانب استخدامهم الي عربيات نقل كبيره متحركه في وضح النهار دون مسائله تلك العربيات النقل المحمله ببضائعهم والتي تسبب انسدادا مروريا في محاور تلك الشوارع المؤديه لميدان التحرير وغياب النسق الحضاري وضياعه بين تلك العشوائيه.

شقق سكنيه تحولت الي مخازن وقنابل موقوته بالكحل والفورمالين واسطونات الاكسجين في قلب العاصمه

وقال الناىب الي جانب تلك المحلات هناك عربيات نقل ثقيل (شاسيه طويل ) تقف في الشوارع المحيطه لبيع المستلزمات الطبيه ولا تعرف هويتها او بلدوالمنشا في ظل غياب التفتيش من وزاره التموين ووزاه الصحه واستخدام الكونترات ليلا لجلب تلك المستلزمات الطبيه بعيدا عن المراقبه وهذا السوق لا يخضع بشكل منضبط تحت وزاره الصحه أو التموين.

واكد النائب ان عدد المحلات فقط وصل الى ٨٠٠ محل لتجار ه المستلزمات الطبيه مجهوله الهويه ولا تخضع للتفيش والرقابه ومخازن غير امنه محمله بالكحوليات واسطوانات الاكسجين التي ممكن في اي لحظه ان تحدث حريق بها وتؤدي الي كارثة في اي لحظه، وتسأل النائب كيف يتم ممارسه مهنه بغير متخصصين؟ وليست بمهنه سهله فهذه المستلزمات تدخل في صحه الانسان ويمارسها بعض البوابين الموجودين في شارع القصر العيني هذا الي جانب تحويل السوق لبيع المخدرات من بعض الجانحين، الي جانب عدم دفع الضراىب واضاعه اموال علي الدوله ويدخل ذلك في نطاق الاقتصاد الموازي المتهرب من حقوق الدوله بشتي الطرق خاصه الضرائب.

واضاف النائب هذا الي جانب زحام الشوارع خاصه شارع القصر العيني وهو شارع حيوي يزدحم بسبب حركه النقل الثقيل واستخدام سيارات النصف نقل للتحميل البضائع وتفريغها الي جانب إنهاك البنيه التحتيه ووجود مصانع بئر السلم كثيرا وهناك من بقوم بتنظيف الأساتر مره اخري وتعليفها وبيعها مره اخري مع تنظيف وطلي الكراسي المتحركه مره اخري وبيعها ومعظمها مسروق من المستشفيات المجاوره لشارع القصر العيني .

حي راقي تحول لسوق عشوائي بسبب المستلزمات الطبية

وقال الناىب اين تطوير شارع القصر العيني وعوده القاهره الفاطميه من هذا السوق فقد اصبح سوق عشوائي في حي راقي ولماذا لم يتم استغلال المناطق الغير مستغلة ووضعهم في مكان واحد يخضع للرقابه خاصه أنه لايوجد قانون يلزم تلك المهنه بشغلها والصاقها بالمزاوله بمهنه الأطباء بجميع تخصصاتهم .

وطالب النائب بنقلهم خارج الكتله السكنيه او في سوق قريب مثل محلات الروضه (١) وايضا الروضه (٢) التي كانت سابقا تسمي« بتل العقارب ».. وهذه المحلات عددها كبير وغير مستغل تماما ويمكن تاجيرها او بحق الانتفاع وايضا استغلال مول حي السيده زينب المجاور لمحطه مترو الانفاق ويمكن زياده البناء بجوار محطه مترو الانفاق لاستيعاب الباقي من تلك المهنه ولسيطره الدوله علي ذلك السوق وحل مشكله السوق العشوائي.