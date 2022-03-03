في أول تجربة كتابة لها.. نداء شرارة تعلن عن تفاصيل روايتها الجديدة

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أعلنت المطربة الشهيرة نداء شرارة عن انتهائها من كتابة روايتها الجديدة، والتي تعتبر أول تجربة كتابة لها وجاءت بعنوان «في روحي نداء» وذلك عبر حسابها الرسمي خلال موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.

دوت الخليج يرصد لكم أول تجربة كتابة للمطربة نداء شرارة بعنوان «في روحي نداء» وذلك خلال السطور القادمة.

رواية «في روحي نداء» لـ نداء شرارة

وقد كشفت المطربة نداء عن غلاف الرواية وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، وظهرت نداء على غلاف الرواية وهي مرتدية فستان أبيض ممسكة بفراشات بيضاء، وعلقت على المنشور قائلة: كتابي الأول قريبا.. في روحي نداء، وقد انهالت عليها العديد من التعليقات المشجعة لها والتي دعمتها بشكل كبير.

أزمة نوال الزغبي ونداء شرارة

وعلى الصعيد الاخر، قد علقت نوال الزغبى أثناء حلولها كضيفة في أحدةالبرامج التلفزيونية أثناء عرض تشخيص المطربة نداء شرارة، «بأنها كدة بتقلدنى»، وقالت: أنا أكيد مش بغنى بالطريقة دى.

وقد علقت الفنانة نوال الزغبي، على عودة فضل شاكر للغناء مرة أخرى بعد المشاكل السياسية التي تورط بها، قائلة : لا أتدخل في الأمور السياسية وما حدث مع فضل شاكر حرمنا من صوته، بالنسبة لي فضل شاكر صوت مميز وخطير.

وأردفت نوال الزغبي في حديثها عن نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، وقالت: الساحة الفنية بحاجة لـ أصوات مثله وانا بحب فضل شاكر وكنت أتمنى الا يدخل في مشاكل كبيرة.

تسريب لـ أغنية نوال الزغبي الجديدة

وفي سياق متصل، قد طرحت الفنانة نوال الزغبي خلال الفترة القللية الماضية أغنيتها الجديدة «نقطة انتهى» عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، والتي قد أحدثت جدلًا واسعًا بعد تسريبها على السوشيال ميديا.

ونشرت نوال خبر طرح الأغنية عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، وعلقت: أغنية نقطة انتهى اصلا اسمها "نحنا لبعض" هالأغنية عمرها 4 سنوات انعملت لمناسبة خاصة كيف نزلت وكيف اتسربت ما بعرف.