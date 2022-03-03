/682913/أنا-اللي-كسرت-النيش-اعتراف-صادم-من-أبن-نور-قدري-لها-على-الهواء-فيديو

تصدرت الفنانة نوري قدري مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد حلولها كضيفة في برنامج «معكم منى الشاذلي» بصحبة زوجها وابنها، وسادت على فقرتهم المرح، نظرًا للمواقف الطريفة لأبن الفنانة نور قدري.

دوت الخليج يرصد لكم المواقف الطريفة لأبن الفنانة نور قدري في «معكم منى الشاذلي» وذلك خلال السطور القادمة.

ابن نور قدري: أنا اللي كسرت النيش يا ماما

وقد حكى محمد نوري زوج الفنانة نور قدري خلال الحلقة عن بعض المواف الطريفة التي جمعتههم، وقال: كنا نقوم أنا ونور وحمزة بتصوير فيديوهات ولكن نور هي من تقوم بخادعنا في كل مرة، وقد أشار إلى انه وابنه حمزة كانوا يقومون بلعب الكرة في المنزل وقمنا بكسر النيش واخفينا عنها المتسبب في كسر النيش حتي الآن، خوفًا منها.

ومن جانبه قد اعترف حمزة ابن الفنانة نور قدري بشكل مفاجئ علي الهواء خلال حلولهم كشيوف في برنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع علي قناه «سي بي سي»، والذي قال بشكل مرح: أنا إلي كسرت النيش بالكرة وأبي هو من اخفي علي والدتي هذا الخبر حتي الآن، وقد تفاجأت نور على الهواء بعد هذا الاعتراف.

وكان رد فعل الفنانة نور قدري على هذا الاعتراف هو إنها قالت: لهم شكر علي هذا الموقف.

الفنانة نور قدري ضيفة «معكم منى الشاذلي»

وفي سياق متص، قد تحدثت نور قدري خلال الحلقة أيضًا عن بعض تفاصيل حياتها الشخصية، حيث قالت: والدي من تعاقد على دخولي فرقة أحلام سعيدة لأني وقتها كان عندي 16 أو 17 سنة.

وأردفت نور: الفترة دي كان شركات إنتاج الأغاني مكنتش كتيرة زي التمثيل، وبعد ما دخلت للتمثيل محبتش ارجع للغناء، كنت شغاله كويس قوي قبل الثورة وبعدها كنت خلفت ابني ومحبتش اروح اقول لحد أنا عايزة اشتغل لأني نفس عزيزة وبتكسف وحابة احافظ على صورتي".

واختتمت نور كلامها قائلة: روحت ورشة تمثيل د خالد جلال وانضميت لفريق Snl بالعربي وكانوا بيشلولي ابني وداعمين جدا ليا.

وقد سبق وأن قال المخرج المسرحى خالد جلال إن نور قدرى، قبل البرنامج كانت تمثل وتغنى ثم تزوجت وأنجبت وابتعدت عن التمثيل لفترة من الزمن، وبعدها بمدة فوجئت بها تقول لى أنها تريد العودة للتمثيل مرة أخرى، فظلت معى سنة «مش عارف أعمل بيها ايه».