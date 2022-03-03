/682908/عصام-هلال-الدولة-المصرية-تشهد-طفرة-خير-مسبوقة--فى-جميع-المجالات

قال المستشار عصام هلال ،عضو مجلس الشيوخ، ان المشروعات التى تم افتتاحها أمس الاربعاء هى مشروعات تتماشى مع رؤية الدولة للجمهورية الجديدة التى اصبحت حديثا عمليا وليس حديثا نظاريا فقط، مؤكدا ان الدولة المصرية تعمل على التنمية الشاملة الجغرافية والمتنوعة فى جميع أنحاء الجمهورية.

دوت الخليج

استراتيجية الدولة المصرية للتنمية:

واشاد المستشار عصام هلال ،عبر لقائه فى برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، بجهود الدولة المصرية فى تنفيذ مشروعات قومية ضخمة ليس فقط فى شرق القاهرة ولكن فى أوجه متعددة فى انجاء الجمهورية، موضحا ان تلك المشروعات تشمل منشأت رياضية ووحدات سكنية، بالاضافة الى المحاور المرورية الهامة والتى تساعد فى تسهيل حركة نقل المواطن المصرى ونقل البضائع، مما يجذب العديد من الاستثمارات التى تعود بعائد كبير على المواطن.

وأكد على ان تلك المشروعات القومية المتعددة تعكس استراتيجية الدولة المصرية للتنمية الشاملة فى كل بقعة من بقع مصر وانها تتم على قدم المساواة، مؤكدا ان المواطن المصرى هو بؤرة اهتمام القيادة السياسية وان المقصد والهدف الرئيسى من جميع المشروعات التى يتم تنفيذها حاليا هى تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى وتسهيل حركته.

واضاف ان المنظومة الحالية من كبارى وطرق ومحاور مرورية هى منظومة لم تحدث من قبل فى تاريخ الجمهورية المصرية وطفرة غير مسبوقة.

الرئيس السيسى يفتتح مشروعات قومية جديدة:

جدير بالذكر ان الرئيس السيسى كان قد شهد أمس الاربعاء افتتاح مشروعات قومية جديدة في مجالات الرياضة والطرق والإسكان في نطاق محافظة الجيزة ومحاور مرورية هامة، وشاهد الرئيس فيلما تسجيليا بعنوان "ملحمة بناء" والذى تتضمن اسعراضا للمشروعات القومية الضخمة التى قامت الدولة المصرية بتنفيذها فى إطار خطة التنمية الشاملة والمتنوعة للدولة المصرية.

وتتضمن الفيلم التسجيلى التطوير الشامل الذى حدث فى منطقة القاهرة الكبرى من انشاء طرق جديدة وتطوير فى محاور مرورية هامة مثل الطريق الدائرى الأوسطى، بالاضافة الى الانجازات التى نفذتها الدولة ووزارة الاسكان فى مشروعات الاسكان الجديدة.