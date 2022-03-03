/682906/في-ذكرى-ميلاده-الـ-74-تعرف-على-أول-أجر-للفنان-محمد-صبحي

اشتهر الفنان محمد صبحي بالعديد من الأدوار التي تركت في جميع الأجيال، أثر كبير حيث له الكثير من الأدوار الخالدة في أذهاننا مثل « ونيس أبو الفضل جاد الله عويس، علي بيه مظهر،عرفة الشواف، أيوب، سنوسي عبد الجليل جاد الحق، أونكل زيزو» وتعد هذه الأدوار نموذج بسيط من تاريخ النجم الكبير محمد صبحي الذي قدمه خلال مشواره الفني.

دوت الخليج يرصد لكم لمحات من حياة محمد صبحي الشخصية وأول أجر تقاضاه وذلك خلال السطور القادمة.

محمد صبحي «شرطة أخلاق» السوشيال ميديا

تخرح من تحت الفنان القدير محمد صبحي يده الكثير من النجوم، يعتبره الجمهور رمزًا للأخلاق وأطلق عليه رواد التواصل الإجتماعي لقب «شرطة الأخلاق» نظرًا لتحليه بالأخلاق العالية.

ولد الفنان محمد صبحي يوم 3 مارس عام 1948 في القاهرة ويعتبر فنان شامل لأنه ممثل ومؤلف ومخرج مسرحي مصري، وتخرج صبحي من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج بتقدير امتياز عام 1970م مما أهله للعمل كمعيد بالمعهد، ولكنه ترك التدريس وأسس «استوديو الممثل» كممثل ومخرج، واشترك معه رفيق رحلته الفنية الكاتب المسرحي لينين الرملي دفعته في التخرج، كان متزوج الممثلة الراحلة نيفين رامز “من أسرة رضا” ولديه من الأولاد كريم “مهندس كمبيوتر” ومريم “خريجة تجارة إنجليزي”.

طفولة الفنان محمد صبحي

عاش الفنان القدير محمد صبحي مع أسرته في منطقة أرض شريف بالقرب من شارع محمد علي والذي كان يطلق عليه شارع الفن، حيث كان يوجد به العديد من المسارح ودور السينما والملاهي الليلية، وكان منزل أسرته يقع أمام دارين شهيرين للسينما هما سينما الكرنك وسينما بارادى الصيفي.

وكانت هذه فرصة جيدة للطفل الصغير ليتابع جميع الأفلام التي تعرض بهما، كما كان والده يمتلك ماكينة لعرض الأفلام فكان يشاهد من خلالها العديد من أفلام الباليه الراقصة.

سيرة محمد صبحي الفنية

بدأ محمد صبحي في عام 1968 العمل في أدوار صغيرة ككومبارس في العديد من المسرحيات أمام العديد من الفنانين المشاهير مثل صلاح منصور، فؤاد المهندس، حسن يوسف، محمد عوض، محمد نجم ومحمود المليجي،عبد المنعم مدبولي.

كون محمد صبحي في عام 1980 كون فرقة «ستوديو 80» مع صديقه لينين الرملي، ليشهد الوسط المسرحي مولد ثنائي شاب دارس للمسرح، ولديه رغبة في إثبات الذات، فقد نجح الثنائي لينين كاتبًا وصبحي ممثلاً ومخرجًا في أغلب الأوقات في تقديم مجموعة من أنجح مسرحيات هذه الفترة، مماجعل البعض يرى فيهما امتدادًا للثنائي نجيب الريحاني وبديع خيري، ومن بين العروض التي قدماها في تلك الفترة "الجوكر"، "أنت حر"، "الهمجي"، "البغبغان"، "تخاريف".

أجر الفنان محمد صبحي في أعماله الفنية

وقد صرح الفنان محمد صبحي في حوار سابق له عن تفاصيل أجوره الفنية، حيث قال: عام 1994 كان أجري بها 1200 جنيه في الحلقة، و«رحلة المليون، وسنبل بعد المليون» كان أجري في الحلقة 40 جنيها، يعني إجمالي الأجر عن 30 حلقة 1200 جنيه، وصافيهم 960 جنيه بعد الضرائب.

أكبر أجر لـ محمد صبحي

وتابع الفنان محمد صبحي، قائلًا: كان 6 مليون في المسلسل عام 2010، وبعدها تعاقدت مع التليفزيون لتقديم الجزء السادس والسابع والثامن من مسلسل «ونيس»، وكان إنتاجه 10 مليون مقابل 60 حلقة، لذا لن استطع أن أحصل على أجري 6 مليون، ولكنني أحببت تقديمها لأنني لدي هدف من استمرار المسلسل وكان أجري عن المسلسل كله 800 ألف جنيه.