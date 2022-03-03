ترتيب جدول الدوري الإنجليزي 2022

يستعد فريق ليفربول لمباراته القادمة أمام نظيرة وست هام، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، يوم السبت الجاري.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
ترتيب الدوري الإنجليزي 2022
مان سيتي 66 نقطة
ليفربول 60
تشيلسي 50 نقطة
مان يونايتد 47 نقطة
ويست هام 45 نقطة
أرسنال 45 نقطة
توتنهام 42 نقطة
وولفرهلمبتون 40 نقطة
ساوثهامبتون 35 نقطة
برايتون 33 نقطة
كريستال بالاس 30 نقطة
ليستر سياي 30 نقطة
أستون فيلا 30 نقطة
نيوكاسل يونايتد 25 نقطة
برنتتفورد 24 نقطة
ليدز يونايتد 23 نقطة
إيفرتون 22نقطة
بيرنلي 21 نقطة
واتفورد 19 نقطة
نورويتش 17 نقطة.
حقق ليفربول الفوز ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية، بعد الفوز على على تشيلسي بنتيجة 11/10 من خلال ركلات الترجيح ليتوح بالتاسعة في تاريخ البطولة.
انتهت أحداث الوقت الإضافي من مباراة ليفربول وتشيلسي بالتعادل السلبي ، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، على ملعب ويمبلي.
ضرب تشيلسي بالعديد من الكرات الخطرة بجانب هدفين، وتقنية الفار تلغي الهدفين بداعي التسلل، والذي جاء بالأول عن طريق روميرو لوكاكو وكاي هافريتز.
فيما ظل الألماني روديجر مدافع تشيلسي، حراسة محمد صلاح لتقليل خطورة الفرعون على إدوارد ميندي حارس البلوز.
وأهدار ليفربول العديد من الفرص الضائعة، بينما وصل فريق تشيلسي عددة مرات إلي مرمي الريدز ولكن لم يستطيع التسجيل.
شكيل ليفربول ضد تشيلسي في نهائي كأس الرابطة :
في حراسة المرمي كيليهير
في خط الدفاع: روبرتسون - فان دايك - ماتيب - ارنولد
في خط الوسط: تياجو الكانترا - فابينيو - هندرسون - دياز
في خط الهجوم: ساديو ماني - محمد صلاح.
تشكيل تشيلسي ضد ليفربول في نهائي كأس الرابطة :
في حراسة المرمي :إدوارد ميندي
في خط الدفاع: انتونيو روديجر – تياجوسيلفا – تريفوه تشالوباه
في خط الوسط: ماركوس – نجولو كانتي – ماتيو كوفاسيتش - أزبالكويتا
في خط الهجوم: ميسون ماونت – حكيم زياش – كاي هافرتز
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