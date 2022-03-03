ترتيب جدول الدوري الإنجليزي 2022

يستعد فريق ليفربول لمباراته القادمة أمام نظيرة وست هام، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، يوم السبت الجاري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب الدوري الإنجليزي 2022

مان سيتي 66 نقطة

ليفربول 60

تشيلسي 50 نقطة

مان يونايتد 47 نقطة

ويست هام 45 نقطة

أرسنال 45 نقطة

توتنهام 42 نقطة

وولفرهلمبتون 40 نقطة

ساوثهامبتون 35 نقطة

برايتون 33 نقطة

كريستال بالاس 30 نقطة

ليستر سياي 30 نقطة

أستون فيلا 30 نقطة

نيوكاسل يونايتد 25 نقطة

برنتتفورد 24 نقطة

ليدز يونايتد 23 نقطة

إيفرتون 22نقطة

بيرنلي 21 نقطة

واتفورد 19 نقطة

نورويتش 17 نقطة.

حقق ليفربول الفوز ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية، بعد الفوز على على تشيلسي بنتيجة 11/10 من خلال ركلات الترجيح ليتوح بالتاسعة في تاريخ البطولة.

انتهت أحداث الوقت الإضافي من مباراة ليفربول وتشيلسي بالتعادل السلبي ، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، على ملعب ويمبلي.

ضرب تشيلسي بالعديد من الكرات الخطرة بجانب هدفين، وتقنية الفار تلغي الهدفين بداعي التسلل، والذي جاء بالأول عن طريق روميرو لوكاكو وكاي هافريتز.

فيما ظل الألماني روديجر مدافع تشيلسي، حراسة محمد صلاح لتقليل خطورة الفرعون على إدوارد ميندي حارس البلوز.

وأهدار ليفربول العديد من الفرص الضائعة، بينما وصل فريق تشيلسي عددة مرات إلي مرمي الريدز ولكن لم يستطيع التسجيل.

شكيل ليفربول ضد تشيلسي في نهائي كأس الرابطة :

‏في حراسة المرمي كيليهير

في خط الدفاع: روبرتسون - فان دايك - ماتيب - ارنولد

في خط الوسط: تياجو الكانترا - فابينيو - هندرسون - دياز

في خط الهجوم: ساديو ماني - محمد صلاح.

تشكيل تشيلسي ضد ليفربول في نهائي كأس الرابطة :

‏في حراسة المرمي :إدوارد ميندي

في خط الدفاع: انتونيو روديجر – تياجوسيلفا – تريفوه تشالوباه

في خط الوسط: ماركوس – نجولو كانتي – ماتيو كوفاسيتش - أزبالكويتا

في خط الهجوم: ميسون ماونت – حكيم زياش – كاي هافرتز