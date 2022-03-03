الحكومة تستعرض آخر مستجدات الموقف الوبائي محلياً وعالمياً..وعبدالغفار: نقص أعداد مرضى اشتباه كورونا بنسبة 41% وزيادة الخروج من الرعاية إلى الأقسام الداخلية بالمستشفيات

/682919/الحكومة-تستعرض-آخر-مستجدات-الموقف-الوبائي-محليا-وعالمياوعبدالغفار-نقص-أعداد-مرضى-اشتباه-كورونا-بنسبة-41-وزيادة-الخروج-من-الرعاية-إلى-الأقسام-الداخلية-بالمستشفيات

عرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، تقريراً حول آخر مستجدات الموقف الوبائي محلياً وعالمياً، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

دوت الخليج

الحكومة تستعرض آخر مستجدات الموقف الوبائي محلياً وعالمياً

وتناول الوزير أبرز المؤشرات الإيجابية التي كشفها رصد معدلات الإصابة والشفاء بفيروس كورونا، خلال الفترة من 27 يناير حتى 25 فبراير 2022، فضلاً عن نسب التردد على أقسام الرعاية، والخضوع للعزل المنزلي، لافتاً إلى أن من بين تلك المؤشرات نقص معدلات أعداد مرضى اشتباه كورونا بنسبة 41%، وزيادة معدلات الخروج من غرف الرعاية إلى الأقسام الداخلية بالمستشفيات بنسبة 5.6%.

وتطرق الوزير إلى الموقف الحالي لتوريد وإستهلاك لقاحات فيروس كورونا، مشيراً إلى أنه تم منذ ديسمبر 2020 حتى 2 مارس 2022 توفير نحو 143 ملايين جرعة، من اللقاحات المتنوعة، وتم استهلاك حوالي 72 مليون جرعة حتى الآن، ساهمت في تحصين نحو 50% من الفئات المستهدفة، مع تقديم نحو 1.1 مليون جرعة تنشيطية للفئات ذات الأولوية لتلقي الجرعة الثالثة.

وفيما يتعلق بموقف التطعيمات للفئة العمرية من 12 إلى 15 عاماً، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار أنه تم تقديم 325.722 ألف جرعة أولى، و 121.638 ألف جرعة ثانية، في الوقت الذي حصلت فيه الفئة العمرية من 15 إلى 18عاماً، على 1.286 ملايين جرعة أولى، و769 ألف جرعة ثانية، مضيفا أن جهود التوسع في أماكن توفير اللقاح على النحو الذي يجعله متاحاً للراغبين في التطعيم ساهمت في تقديم 5.1 مليون جرعة حتى الآن.