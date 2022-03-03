السفيرة المصرية فى طشقند تشهد افتتاح قسم لتدريس اللغة العربية بالمكتبة الوطنية...

بمناسبة الاحتفال هذا العام بالذكرى الثلاثين على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر وأوزبكستان، قامت السفيرة أميرة فهمي، سفيرة جمهورية مصر العربية فى طشقند، بتسليم الكتب المُهداة من وزارة الثقافة المصرية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية إلى المكتبة الوطنية لأوزبكستان ”مكتبة علي شير النوائي“ فى حفل تضمن افتتاح قسم لتدريس اللغة العربية بالمكتبة للمرة الأولى منذ إنشائها، بمشاركة واسعة النطاق من جانب الأساتذة المصريين والعرب والأوزبك الذين يدرسون اللغة العربية.

وأكدت السفيرة خلال كلمتها حرص مصر على تعزيز العلاقات الثقافية والتعليمية مع أوزبكستان، إذ أن الثقافة واللغة أداة للتواصل والربط بين الشعوب، معربة عن سعادتها بإهداء المكتبة مجموعة من الكتب المنتقاة فى مجالات الأدب والشعر والثقافة والفنون باللغة العربية، وكذلك مجموعة من الكتب القيمة لتدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها. كما نوهت كذلك إلى حرصها على التواصل مع المؤسسات الأكاديمية والتعليمية الأوزبكية للمساهمة فى الجهود القائمة لتدريس اللغة العربية بالمكتبة، مشيدة في هذا الصدد بتطوع الأساتذة المصريين لتدريس اللغة العربية، ومعربةً عن تطلعها لتعزيز آفاق التعاون مع المكتبة.

من جانبها، أبدت مديرة المكتبة الوطنية ”أوميدا تيشبايوفا“ تقديرها البالغ لمبادرة الحكومة المصرية بإهداء المكتبة كُتباً قيمة، معربةً عن اعتزازها بالتعاون مع مصر. وأشارت إلى أن تلك الكتب من شأنها إثراء قسم الكتب العربية في المكتبة، كما أن تأسيس قسم لتدريس اللغة العربية بمشاركة أساتذة مصريين يؤكد على قوة العلاقات بين الجانبين واستمراراً للدور التنويري الذي اضطلعت به مصر منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية مع بلادها.