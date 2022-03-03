بسبب الأحوال الجوية.. محافظ الوادى الجديد يصدر قرارا مهما

جدة - نرمين السيد - قرر محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، انتهاء العمل بجميع المصالح الحكومية والمدارس، اليوم الخميس، فى 10 صباحا للسيدات لرعاية أبنائهم، و11 صباحا للرجال وطلاب المدارس، وإلغاء الفترة المسائية بالمدارس، كإجراء احترازى حفاظا على سلامة وصحة المواطنين بالتزامن مع العواصف الترابية الشديدة التى تشهدها المحافظة.





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