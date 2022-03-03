سفيرة مصر بطشقند تشهد افتتاح قسم تدريس اللغة العربية بالمكتبة الوطنية

جدة - نرمين السيد - سلمت السفيرة أميرة فهمى، سفيرة جمهورية مصر العربية فى طشقند، الكتب المهداة من وزارة الثقافة المصرية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية إلى المكتبة الوطنية لأوزبكستان "مكتبة على شير النوائي" بمناسبة الاحتفال هذا العام بالذكرى الثلاثين على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر وأوزبكستان،





جاء ذلك فى حفل تضمن افتتاح قسم لتدريس اللغة العربية بالمكتبة للمرة الأولى منذ إنشائها، بمشاركة واسعة النطاق من جانب الأساتذة المصريين والعرب والأوزبك الذين يدرسون اللغة العربية.

وأكدت السفيرة خلال كلمتها حرص مصر على تعزيز العلاقات الثقافية والتعليمية مع أوزبكستان، إذ أن الثقافة واللغة أداة للتواصل والربط بين الشعوب، معربة عن سعادتها بإهداء المكتبة مجموعة من الكتب المنتقاة فى مجالات الأدب والشعر والثقافة والفنون باللغة العربية، وكذلك مجموعة من الكتب القيمة لتدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها.

ونوهت إلى حرصها على التواصل مع المؤسسات الأكاديمية والتعليمية الأوزبكية للمساهمة فى الجهود القائمة لتدريس اللغة العربية بالمكتبة، مشيدة فى هذا الصدد بتطوع الأساتذة المصريين لتدريس اللغة العربية، ومعربة عن تطلعها لتعزيز آفاق التعاون مع المكتبة.

من جانبها، أبدت مديرة المكتبة الوطنية "أوميدا تيشبايوفا" تقديرها البالغ لمبادرة الحكومة المصرية بإهداء المكتبة كتبا قيمة، معربة عن اعتزازها بالتعاون مع مصر.

وأشارت إلى أن تلك الكتب من شأنها إثراء قسم الكتب العربية فى المكتبة، كما أن تأسيس قسم لتدريس اللغة العربية بمشاركة أساتذة مصريين يؤكد قوة العلاقات بين الجانبين واستمرارا للدور التنويرى الذى اضطلعت به مصر منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية مع بلادها.