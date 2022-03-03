المنيا تعلن مساحة زراعة القمح فى المحافظة.. وموعد التوريد

جدة - نرمين السيد - أعلن أسامة القاضى محافظ المنيا، زراعة 250 ألف فدان من القمح خلال الموسم الحالى 2022، لافتًا إلى أن الدولة تولى اهتمامًا بالغًا بتنمية وتطوير القطاع الزراعى، ودعمه بكل نظم الميكنة الزراعية، والوسائل التكنولوجية الحديثة، لزيادة الرقعة الزراعية، وبخاصة زراعة القمح باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الحيوية.





جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة العليا لزراعة وإنتاج محصول القمح، لبحث الاستعدادات النهائية الخاصة بموسم استقبال القمح، والعمل على حل كافة المشكلات والعقبات خلال موسم التوريد، للوصول لموسم متميز وتحسين الإنتاجية.

ووجه محافظ المنيا، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، بضبط وتسريع منظومة استقبال القمح بالشون، مع إزالة جميع العقبات أمام الموردين، وتقليل وقت الانتظار، إذ ستبدأ أعمال التوريد من 15 أبريل القادم، مع التأكد من تطهير أماكن تخزين القمح، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، لافتًا إلى أن المحافظة حققت نجاحات كبيرة خلال موسم العام الماضى، ما ساعد فى عبور الموسم بدون مشاكل أو أزمات.

من جانبه، استعرض وكيل وزارة التموين، عدد الصوامع والشون ومراكز التجميع بدائرة المحافظة، والسعات التخزينية لكل منها، مشيرًا الى أن المحافظة لديها 43 موقعًا تخزينيًا بطاقة استيعابية تصل إلى 400 ألف طن.

واستمع المحافظ لعدد من الملاحظات حول موسم القمح، موجهاً بدراستها ووضع الحلول الفورية لأى عقبة، لافتًا إلى أهمية التوسع فى نشر التقنيات الحديثة فى زراعة القمح، والتأكد من مدى توافر كل الاحتياجات اللازمة للموسم وجاهزية الصوامع والشون ومدى صلاحيتها لاستقبال المحصول والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح، من خلال غرفة عمليات رئيسة تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

وكان مجلس الوزراء قد حدد سعر القمح فى موسم 2021/2022 بقيمة 820 جنيها للأردب، وذلك بدرجة نقاوة 23.5 قيراط.