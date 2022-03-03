عاجل- البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا بنطاق الأسطول الجنوبى (صور)

جدة - نرمين السيد - نفذت القوات البحرية المصـرية والفرنسية تدريبان بحريان عابران بنطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر، فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.





ونفذت الفرقاطة المصرية (سجم أبو قير) مع حاملة المروحيات الفرنسية (MISTRAL)، والفرقاطة الفرنسية (COURBET) من طراز (FREMM) العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة ذات الطابع الاحترافى منها التدريب على تنفيذ عملية إبرار بحرى على إحدى الجزر، وكذلك التدريب على تنفيذ إجراء عمليات مسح واستطلاع الشاطئ، بالإضافة إلى الإبرار باستخدام الوسائط والتدريب على تنفيذ إجراءات الاعتراض البحرى وحق الزيارة والتفتيش وحماية سفينة الإبرار أثناء القيام بمهامها.

كما تدربت صائدة الألغام المصرية (نافارين) بالإشتراك مع كاسحة الألغام الفرنسية (ORION) على البحث واكتشاف وتحديد الألغام البحرية، إضافة إلى التدريب على أساليب تدمير الألغام البحرية المكتشفة، باستخدام أحدث الأسلحة والمعدات.

وتعكس التدريبات البحرية المتعددة التى نفذتها القوات البحرية المصرية والفرنسية سويًا فى الآونة الأخيرة تطورًا كبيرًا للقوات البحرية المصرية والطفرة التكنولوجية الهائلة التى شهدتها فى السنوات الأخيرة ومواكبتها لكبرى القوات البحرية العالمية، كما تظهر عمق العلاقات الثنائية (المصرية / الفرنسية) وسعيهم المتواصل نحو حفظ الأمن والاستقرار البحرى بالمنطقة.