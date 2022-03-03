/682899/الجديد-فى-علاج-سرطان-القولون--يوم-علمى-فى-مركز-اورام-طنطا

أطلق مركز أورام طنطا التابع للمراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، اليوم الخميس، فعاليات اليوم العلمى تحت عنوان: "الجديد فى علاج سرطان القولون الإنتشارى"، وذلك بقاعة المؤتمرات بمركز أورام طنطا ، وبالتعاون مع قسم علاج الأورام بجامعة طنطا ، وبحضور عدد كبير من أستاذة الأورام بجامعتى طنطا وكفر الشيخ .

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وقال الدكتور حسام الاشطوخى ، استشارى علاج الأورام ورئيس المؤتمر، إنه يشارك في المناقشة استشاري أمراض الأورام من مركز أورام طنطا ، وجامعة طنطا وكفر الشيخ ، لافتا أن فعاليات وجلسات المناقشة ترتكز على موضوعين هما كيفية تحويل حالات أورام القولون المنتشرة بالكبد غير القابلة للجراحة ، إلى حالات يمكن إجراء تدخل جراحى لها بهدف الوصول إلى الشفاء الكامل ، وكذا مناقشة دور العلاج الكيماوى والموجه فى علاج سرطان القولون ، ودور الأشعة التداخلية فى التشخيص والمتابعة والعلاج .

من جانبه أكد الدكتور إسلام صبرى مدير مركز أورام طنطا ، سعى المركز الدائم إلى استخدام التقنيات العلاجية الحديثة التي تساعد فى علاج المرضى، وفق الممارسات الطبية العالمية