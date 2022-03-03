/682898/بالصور-علاء-عابد--يشارك-بمؤتمر-رابطة-مجالس-الشورى-والشيوخ-والمجالس-المماثلة-في-أفريقيا-والعالم-العربي-بالعاصمة-المغربية-الرباط

يشارك النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب في أعمال مؤتمر رابطة مجالس الشورى والشيوخ والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، ومنتدى الحوار البرلماني مع مجالس الشيوخ بأمريكا اللاتينية ، بالعاصمة المغربية الرباط.

دوت الخليج

أعمال مؤتمر رابطة مجالس الشورى والشيوخ والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي

حيث تبدأ اليوم بالعاصمة المغربية الرباط ، فعاليات مؤتمر رابطة مجالس الشورى والشيوخ والمجالس المماثلة بأفريقيا والعالم العربي ،والذي يستمر حتى الخامس من مارس الجاري ويشمل المؤتمر على عدة محاور وهي كالتالي :

المحور الأول: " دور مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في تعزيز التعاون جنوب جنوب".

المحور الثاني "المبادلات التجارية والاقتصادية بين الفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية والكرابيب: الواقع والأفاق".

المحور الثالث: "العدالة المناخية والصحية: الدور الترافعي لمجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة".

ويلية عقد اجتماع للجنة صياغة "ميثاق الرباط لمجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي وأمريكا.

هذا وتبدأ اليوم بالعاصمة المغربية الرباط، فعاليات مؤتمر رابطة مجالس الشورى والشيوخ والمجالس المماثلة بأفريقيا والعالم العربي، والذي يستمر حتى الخامس من مارس.

و تشارك فيه مصر بوفد برلماني رفيع المستوي برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، ويضم الوفد المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ والنائب عفت السادات وكيل لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية.

هذا و إلتقى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بـ راشيد الطالبى العلمى رئيس مجلس النواب المغربي بمقر مجلس النواب اليوم.

و رحب الطالبى، بوفد مجلس الشيوخ المصرى، مشددا على أهمية التواصل بين المجلسين استثمارا للعلاقات القوية بين كل من مصر و المغرب.