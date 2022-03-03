/682897/بعد-4-أيام-من-طرحها-أغنية-البخت-رقم-1-على-يويتوب

تستمر أغينة ويجز «البخت» في تحطيم الأرقام القياسية، بسبب تحقيقها لنسب مشاهدة عالية بعد 4 أيام من طرحها على موقع الفيديوهات «يوتيوب» وأحتلت المركز الأول بعد طرحها بفترة قليلة.

دوت الخليج يرصد لكم تخطي أغينة «البخت» حاجز الـ 7 ملايين مشاهدة بعد صدورها بـ 4 أيام فقط وذلك خلال السطور القادمة.

أغينة «البخت» المركز الأول على يوتيوب

طرح ويجز أغنية «البخت» على حسابه الرسمي عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» منذ أيام قليلة، وأحلت المركز الأول بعد صدورها بـ 4 أيام، والتي أشتعلت بها السروشيال ميديها وتداولها رواد التوصال الإجتماعي، لأنها كانت من الطابع الحزين التي تختلف تمامًا عن ما قدمه ويجز من أغاني خلال الفترة السابقة.

ولكن حظيت بشعبية واسعة وتداولها الكبير والصغير، وكانت بعض التعليقات على الأغنية من فئة الكبار أن الأغنية بها طابع خاص من ألوان الخمسينات، ولكن هذه الأغنية تؤكد على صحة تصريحاته السابقة بشأن كتابة الأغاني الخاصة به بعد تجارب شخصية حقيقية.

إعجاب هبة عبد الغني بأغنية ويجز الجديدة

ومن الجدير بالذكر، أن قامتهبة عبد الغني بالتعبير عن إعجابها الشديد بأغنية ويجز الجديدة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: بصراحه البخت جميله، وأجمل ما فيها إن فيها من التمانينات، بس ويجز برضو، ورزقها الكبير انها من جوه قوي.. باسمعها دلوقتي للمره الخمستاشر الف مرة باين؛ مش فاكره.. الغريب يا ويجز انك لما اتكلمت عن الحب ووجع قلبه، غنيت مطخيتش راب.

مسلسلات هبة عبد الغني

وعلى صعيد آخر، يعرض لها حاليًا للفنانة هبه عبد الغني، حكاية «واللى ما يشترى يتفرج» ثامن حكايات الموسم الرابع الذى يتم عرضه حاليًا على قناة «ON»، وهذا العمل من بطولة بسمة، إيهاب فهمى، محمد على رزق، هبة عبد الغنى، ندا عادل، ياسمين البشبيشى، لبنى عزت وعدد آخر من الفنانين الشباب، وحكاية «اللى ما يشترى يتفرج» تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار، وتم عرضها على قناة ON منذ فترة قليلة.

وفي سياق متصل، قد صرحت الفنانة هبة عبد الغني من قبل أنها سعيدة بمشاركتها في مسلسل خارج السيطرة الذي حقق نجاحًا ملحوظًا في مصر والوطن العربي.