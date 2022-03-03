/682891/قصة-مأساة-نجل-حازم-إيهاب-الرضيع-منذ-ولادته-حتى-رحيله

تصدر الفنان حازم إيهاب التريند عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، وذلك بعد مأساة وفاة نجله الرضيع الذي لم يتجاوز عمره الشهر، وكانت بداية المأساة بولادة نجله ببعض المشاكل في القلب.

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