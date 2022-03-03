عقدت هيئة الدواء المصرية، ورشة عمل افتراضية، بالتعاون مع المجلس الأمريكي لمنتجات العناية الشخصية (PCPC) بالتنسيق مع (US FDA) و(SFDA)، وبعض الشركات العالمية العاملة في مجال مستحضرات التجميل، تحت عنوان (Top Level Workshop on Post Market Surveillance).
واستهدفت الورشة، التي حضرها ١٥٠ صيدلي من العاملين بالهيئة، إعطاء نظرة عامة على كيفية عمل أنظمة ما بعد التسويق لمستحضرات التجميل على مستوى العالم وأهم العناصر اللازمة لمراقبة ما بعد التسويق، مع تسليط الضوء على كيفية قيام الشركات بدورها لضمان مستوى عالٍ من سلامة المستهلك في مرحلة ما بعد التسويق، مع توضيح كيفية إدارة المخاطر لمتابعة وإحكام الرقابة على السوق فيما يتعلق بمستحضرات التجميل.
يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة لتنظيم قواعد إدراج مستحضرات التجميل لمواكبة النظم العالمية لتطوير هذا القطاع الهام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هيئة الدواء المصرية: ورشة عمل افتراضية حول أنظمة ما بعد التسويق لمستحضرات... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.