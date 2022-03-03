غينيا الاستوائية تؤكد أهمية الاستفادة القصوى من المنح والدورات المصرية

جدة - نرمين السيد - التقى السفير حداد عبد التواب الجوهرى، سفير جمهورية مصر العربية لدى غينيا الاستوائية، Francisca Obiang مديرة الهيئة العامة لإدارة وتنفيذ المشروعات الحكومية فى غينيا الاستوائية Ge-Proyectos، لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى شتى المجالات.





وأشادت مديرة الهيئة العامة بالمنح الدراسية والدورات التدريبية المقدمة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، مشيرة إلى أهمية الاستفادة القصوى من الإمكانيات التى تتيحها المؤسسات المصرية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية من خلال المنح الدراسية والدورات التدريبية فى رفع كفاءة المتدربين فى كافة المجالات.

ومن جانبه، أشار السفير المصرى إلى الفرص المتاحة للتعاون بين البلدين فى المجالات الطبية والصحية، لا سيما فى ضوء ما يشهده القطاع الطبى بمصر من تطور كبير والامكانيات المصرية فى مجال الرعاية الطبية وإدارة المنشآت الطبية الحكومية والخاصة.

كما استعرض السفير الترتيبات الجارية لاستضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ المقرر عقده خلال شهر نوفمبر 2022، وما تتيحه من فرص للتعاون.