«مياه الشرقية» تعقد اجتماعا لمتابعة مشروعات الصرف الصحى المستدامة

جدة - نرمين السيد - عقد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، اجتماعا موسعا حضره رئيس قطاع شمال الشرقية ووحده تنفيذ مشروعات الميجا بالشركة والخبير التعاقدى للمشروع، لمتابعة إجراءات التسليم الابتدائى لعقد قرية السنيطة مركز فاقوس ضمن مشروعات برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية.





وأوضح أنه تم عمل جدول زمنى للإنتهاء من كل الإجراءات التعاقدية والحصر لوحدات وفتح ملفات المشتركين والانتهاء من تشغيل الوصلة المنزلية الخاصة بالمواطن بحد أقصى 1 مايو 2022 وذلك للانتهاء من كل المشروعات المخطط نهوها خلال العام الحالى. وشدد رئيس الشركة على ضروره الالتزام بالجدول الزمنى لكل المشروعات التى تخص الشركة وكذلك الالتزام بكافة اجراءات وتعليمات السلامة والصحة المهنية حرصا على سلامة العاملين بكل مواقع العمل بمختلف قطاعات وافرع الشركة.

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