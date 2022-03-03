جدة - نرمين السيد - أقامت السفيرة نهى خضر، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى السنغال، حفل استقبال على شرف بعثة المنتخب المصرى الأول لكرة السلة المشارك فى مباريات الذهاب لتصفيات كأس العالم لكرة السلة.





وأشادت السفيرة خلال لقائها بأعضاء بعثة المنتخب بأداء الفريق البطولى فى المباريات التى خاضها، معربة عن فخرها بالدور الذى تلعبه الفرق الرياضية المصرية فى نقل صورة الشباب المصرى الواعد للعالم أجمع، كما عبرت عن تمنياتها بالتوفيق للمنتخب فى مباريات العودة المُقرر انعقادها خلال يوليو 2022.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفارة مصر لدى السنغال تُقيم حفل استقبال لبعثة المنتخب الأول لكرة السلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.