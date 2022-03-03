بحضور ثلاث وزراء ونائب رئيس البرلمان العربي..مايسة عطوة تعقد مؤتمر«المرأة المعيلة..في الجمهورية الجديدة»

/682889/بحضور-ثلاث-وزراء-ونائب-رئيس-البرلمان-العربيمايسة-عطوة-تعقد-مؤتمرالمرأة-المعيلةفي-الجمهورية-الجديدة

تعقد كتلة ستات وشباب قد التحدي برئاسة النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، مؤتمر "المرأة المعيلة...... في الجمهورية الجديدة"، وذلك يوم الاحد الموافق 6مارس 2022، بمقر قاعة التعليم المدنى، شارع البرج، الزمالك-الجيزة، الساعة 11ص.

دوت الخليج

الجمهورية الجديدة

وذلك بحضور كلا من معالى الوزير د/ أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، معالى الوزيرة/ نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة والمصريين فى الخارج، معالى الوزيرة/ نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، النائب/ علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات ونائب رئيس البرلمان العربي، والنائب/ احمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي ورئيس لجنة التطوير والتدريب بتنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين.

وصرحت النائبة/ مايسة عطوة، عضو مجلس النواب ورئيس كتلة "ستات وشباب قد التحدي"، أن هذا المؤتمر يأتى كإحدى أنشطة الكتلة، بهدف مساندة ودعم المرأة المصرية فى الجمهورية الجديدة، التى بدأها فخامة الرئيس السيسي، والذى لولا دعمه للمرأة لما وصلت المرأة لهذه المناصب والمواقع القيادية كوزيرات ونائبات وصانعات قرار.

ومن المنتظر ان يكون هناك جلسة نقاشية، يقوم كل وزير بعرض مجهوداته تجاه مساندة المرأة المعيلة، ثم كلمة النائبة/ مايسة عطوة، والتى تستعرض بها مجهودات فخامة الرئيس لدعم المرأة المعيلة ومجهودات كتلة ستات وشباب أد التحدي، وينتهي المؤتمر بتوزيع هدايا المرأة المعيلة ودروع التكريم والختام.