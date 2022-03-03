/682885/حاولوا-بناءها-ليلا-وقف-بناء-مقبرة-على-أرض-زراعية-بكفر-الزيات

تمكنت الجهات التنفيذية بمركز كفرالزيات، بمحافظة الغربية، اليوم الخميس ، من وقف البناء على أرض زراعية ليلا ودفن أحد المتوفين بالعزبة بها والشروع في بناء مقبرة على احدي الأراضي الزراعية بدون الحصول على ترخيص ومخالفة القانون وإحضار المتوفي لدفنه ليلا داخل المقبرة.

دوت الخليج

غرفة العمليات بديوان محافظة الغربية، كانت قد تلقت بلاغا من علاء بهنسي رئيس مدينة كفر الزيات بورود بلاغ من رئيس الوحدة المحلية بقرية كفوربلشاي يفيد فيه بقيام بعض الأشخاص بالشروع في إحضار طوب ومواد بناء ليلا لبناء مقبرة على احدي القطع الزراعية بإحدى العزب التابعة اداريا لزمام الوحدة المحلية واستغلال وجود حالة وفاة بالعزبة وذلك لدفن متوفي بها ليلا وفرض الأمر الواقع والتعدي على الرقعة والأرض الزراعية بالبناء .

الإجراءات القانونية حيال التعدي الواقع على الأرض الزراعية

كما أعطي الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية تعليماته بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال التعدي الواقع على الأرض الزراعية بالبناء وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء لمنع البناء والتعدي على الأراضي الزراعية . كما قامت أجهزة المحليات بمجلس مدينة كفرالزيات برئاسة علاء بهنسي رئيس مدينة كفرالزيات وقوة من مركز شرطة كفرالزيات بالانتقال الي موقع البلاغ كما تم العثور على مقبرة غير مكتملة البناء والشروع في استكمالها ليلا لدفن احد الموتى بها بدون الحصول على ترخيص.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

كما قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إنه تم غلق وتشميع 24 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة والإجراءات الاحترازية، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال 24 ساعة الماضية.

استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة

وأكد " رحمى"، استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء للحماية من كورونا، مناشدا الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بمواعيد الغلق، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وشدد محافظ الغربية، على تكثيف حملات التطهير والتعقيم للمنشآت الخدمية، بمراكز ومدن المحافظة ،وأهمية دور جميع الجهات والمجتمع المدنى، فى نشر الوعى بضرورة إتباع تلك التعليمات ،وأيضا أهمية ارتداء الكمامات و الحد من التجمعات.