رسمياً.. حرمان اللاعبين الروسيين والبيلاروسيين من المشاركة في بارالمبياد بكين

/682878/رسميا-حرمان-اللاعبين-الروسيين-والبيلاروسيين-من-المشاركة-في-بارالمبياد-بكين

أعلن صباح اليوم الخميس،اللجنة البارالمبية الدولية منع الرياضيين الروس والبيلاروس من المشاركة فى دورة الألعاب البارالمبية الشتوية بكين 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فما قررت اللجنة الأولمبية الدولية، حرمان اللاعبين الروسيين، والبيلاروسيين من المشاركة في بارلمبياد بكين 2022 بشكل نهائي.

الاتحاد الدولي والأوروبي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، رسمياً إزالة منتخب روسيا والأندية من مسابقة الفيفا وأيضا الاتحاد الأوروبى للعبة "يويفا" وذلك على بسبب الحروب بعد الأزمة الأخيرة والعدوان على روسيا.

شهد فجر الخميس الماضي على دخول غزو روسي الأراضي الأوكرانية، والتي جاءت على أثرها سقوط العديد من الضحايا.

وأصدر الفيفا بيانا رسميا ذكر فيه "بعد القرارات الأولية التي اعتمدها مجلس الفيفا واللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والتي نصت على اتخاذ تدابير إضافية، قرر فيفا و يويفا اليوم معًا أن جميع الفرق الروسية سواء كانت منتخب وطنى أو أندية، سيتم تعليقها من المشاركة في كل من بطولات الفيفا و يويفا حتى إشعار آخر".

وأضاف البيان أنه تم الاتفاق على هذه القرارات من قبل مجلس الاتحاد الدولى لكرة القدم واللجنة التنفيذية للويفا، موضحا " كرة القدم متحدة ومتضامنة بشكل كامل مع جميع المتضررين في أوكرانيا، نأمل أن يتحسن الوضع في أوكرانيا بشكل ملحوظ وسريع بحيث تصبح كرة القدم مرة أخرى قوة دافعة للوحدة والسلام بين الناس".

بيان ثلاثي مشترك على منتخب روسيا

أصدر الاتحاد السويدي، والتشيكي، والبولندي بيان مشترك على رفضهم بقيام مباريات في الأراضي الروسية في منافسات ملحق أوروبا المؤهل لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

يلتقي منتخب روسيا مع بولندا في الدور الأول من الملحق، ويواجه الفائز من الطرفين الفائز من مواجهة السويد وجمهورية التشيك، لحسم بطاقة التأهل لمونديال قطر .

وجاء في البيان المشترك بين الثلاثي: "لا ينبغي أن تقام المباريات الفاصلة لكأس العالم 2022 والمقرر إقامتها في الفترة من 24 إلى 29 مارس على الأراضي الروسية ولا تنوي هذه المنتخبات السفر إلى روسيا".