/682874/نكشف-فكرة-برنامج-رامز-جلال-واسمه-وهذا-الضيف-رفض-7-مليون-جنيه

يبحث الجمهورعن فكرة برنامج رامز جلال واسمه والمقرر أن يشارك به الفنان ضمن السباق الرمضاني المقبل لعام 2022، حيث اعتاد المشاهدين على مقالب رامز جلال الجريئة.

دوت الخليج يكشف فكرة برنامج رامز جلال واسمه

برنامج مقالب رامز جلال

كان قد كشف الفنان رامز جلال مؤخرًا حقيقة مشاركته ضمن الماراثون الرمضاني الجديد ببرنامج مقالب جديد على الرغم من الهجوم والانتقادات التي تعرض لها العام الماضي.

وقال الفنان رامز جلال في لقاء تلفزيوني له ببرنامج "ET بالعربي": "عندنا مقلب صغير أتمنى يعجب الناس"، لافتًا إلى أنه يتمنى أن يحل الفنان محمد عبده فنان العرب ضيف حلقته الجديدة.

وفي سياق متصل، كان البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر كان قد رفض الظهور ببرنامج رامز جلال الجديد مقابل 500 ألف دولار أي بما يعادل حوالي 7 ملايين جنيه ونصف.

فكرة برنامج رامز جلال واسمه

ومن جانبه أوضح الإعلامي محمد شبانة في تصريحات له أن كيروش رفض الظهور ببرنامج رامز، معلقًا: "كيروش رأى أن المنتخب مقبل على مرحلة حاسمة ومصيرية في تاريخه للتأهل إلى كأس العالم".

وأضاف: "وهى فترة تحتاج تركيز من جميع الأطراف، والظهور في برنامج مقالب به استهتار بمشاعر المصريين في حالة الإخفاق أو استغلال الإنجاز لتحقيق مكاسب بحالة التأهل"، وأضاف الإعلامي: "ومن جانبهم يبحث القائمون على البرنامج التفاوض مع وائل جمعة أو ضياء السيد للظهور".

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ضيوف برنامج رامز جلال

كما كشف رامز جلال عن أحدث أعماله وهو "تجربة رامز" الذي يعد لعبة عربية تفاعلية انطلقت ضمن فعاليات "موسم الرياض" والتي جاءت مستوحاة من برامج المقالب.

يذكر أن الفنان رامز جلال حقق نجاحًا كبيرًا ببرنامج المقالب خلال الـ 11 عام الماضية، حيث قدم أحد عشر برنامج وهم "رامز عنخ آمون"، و"رامز قلب الأسد"، و "رامز ثعلب الصحراء"، "ورامز عقله طار"، و"رامز تحت الصفر"، و"رامز بيلعب بالنار"، و"رامز قرش البحر"، و"رامز تحت الأرض"، و"رامز في الشلال"، و"رامز واكل الجو"، و"رامز مجنون رسمي".