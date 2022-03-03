/682892/وزيرة-الهجرة-تبحث-إطلاق-المرحلة-الثانية-من-التطبيق-الإلكتروني-لـ-اتكلم-عربي-بالتعاون-مع-دار-نهضة-مصر

عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعًا تشاوريًا مع داليا إبراهيم رئيس مجلس إدارة شركة دار نهضة مصر للنشر، والدكتورة داليا فؤاد مدير البرامج بشركة نهضة مصر للنشر؛ وذلك لبحث ترتيبات إطلاق المرحلة الثانية من التطبيق الإلكتروني للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، وهي المرحلة التي تستهدف الأطفال المصريين بالخارج من سن 7 إلى 9 سنوات.

دوت الخليج

اطلاق المرحلة الثانية من مبادرة اتكلم عربي

في مستهل الاجتماع، وجهت السفيرة نبيلة مكرم خالص الشكر والتقدير لفريق عمل دار نهضة مصر للنشر على التعاون بصدد المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، وعلى الجهود الفائقة التي بذلت من أجل أن يخرج هذا التطبيق الإلكتروني بشكل مشرف وعصري، فهو ليس للقراءة والكتابة بشكلهما المعتاد، ولكن تم إعداده بشكل جذاب عن طريق رحلة كارتونية للتعرف على معارف مصر وإعطاء معلومات عن عاداتنا والأماكن السياحية وثقافتنا بشكل جذاب لتحقيق الهدف الخاص بالمبادرة.

وأضافت وزيرة الهجرة أنه كان هناك جهد كبير تم بذله للانتهاء من كافة مراحل التطبيق وتم إجراء العديد من التعديلات كما تم استطلاع آراء الأمهات المصريات بالخارج وموافاة دار نهضة مصر بكافة الآراء للعمل على تنفيذها، مؤكدة أنه يتم العمل على التطبيق لاستهداف مراحل سنية أكبر، وقالت: "نحن الآن مجتمعون لبحث ترتيبات إطلاق المرحلة الثانية من التطبيق والتي تستهدف أطفالنا بالخارج من سن 7 إلى 9 سنوات".

كما أوضحت الوزيرة أن مبادرة "اتكلم عربي" وطنية ومهمة تستهدف موجهة حرب طمس الهوية التي يتعرض لها أبناؤنا بالخارج، وكذلك تعريفهم بالقيم والثقافة المصرية، بجانب تعريف الشباب بتاريخهم وحضارتهم العريقة بجانب إنجازات الدولة المصرية في المرحلة الراهنة.

ومن جانبها، صرحت أ. داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة نهضة مصر للنشر، قائلة: "من البداية ونحن نشعر بالفخر بالتعاون مع وزارة الهجرة بصدد هذه المبادرة الوطنية من خلال تطوير تطبيق (اتكلم عربي) الإلكتروني الذي يساعد أولادنا بالخارج على تعلم اللغة العربية وتعريفهم بتاريخ وثقافة بلادنا ومن ثم تقوية صلتهم ببلادهم وتقوية شعورهم بالانتماء لها وبالفخر بحضارتها والتعرف على واقعها الحالي وإنجازاتها، وهي المهمة التي نعتبرها واجب وطني علينا".

وأضافت إبراهيم أن دار نهضة مصر تعكف الآن على تطوير التطبيق الإلكتروني من أجل إطلاق المرحلة الثانية منه، وذلك في إطار دعم الأجيال الجديدة ونشر الثقافة والمعرفة بينهم وتطوير وسائل تعلم حديثة تساعدهم على اكتساب مهارات جديدة ومختلفة؛ خاصة لأطفالنا من الجيلين الثاني والثالث المقيمين بالخارج من خلال مساعدتهم على فهم واستيعاب المحتوى التعليمي للغة بشكل ميسر وبسيط وتفاعلي.

وكانت وزارة الهجرة قد أطلقت مبادرة "اتكلم عربي" في أكتوبر 2019، ودخلت حيز التنفيذ رسميا في أكتوبر 2020، ثم حظيت برعاية كريمة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ثم تم إصدار التطبيق الإلكتروني الخاص بها في مايو 2021 والذي قامت بإنتاجه بالكامل شركة دار نهضة مصر للنشر، وأطلقت المرحلة الأولى منه التي استهدفت الأطفال من سن 3 إلى 6 سنوات.

وتمت إتاحة التطبيق على كافة أنواع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية سواء الـ آندرويد أو الـ IOS، فهو متوفر الآن على جوجل ستور عبر الرابط التالي:https://play.google.com/store/apps/details...

وعلىApple ستور عبر الرابط التالي:

https://apps.apple.com/eg/app/%D8%A7%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%85-%D8