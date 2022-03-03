/682876/3-قرارات-جمهورية-بتخصيص-أراضي-لإقامة-مدارس-ومشروعات-بترولية-بالمحافظات

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 59 لسنة 2022 بتخصيص قطعة أرض بمساحة 29 فدان تقريبا ناحية منفلوط بمحافظة أسيوط، لاستخدامها في بعض المشروعات البترولية.

دوت الخليج

قرارت جمهورية

وأصدر الرئيس السيسي القرار رقم 58 لسنة 222 بتخصيص مساحات مختلفة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح بعض المحافظات لإقامة مدارس أسيوطمختلفة عليها.

كما أصدر الرئيس السيسي ايضا القرار الجمهوري رقم 57 لسنة 2022 باستنزال قطعتي أرض من الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية بمحافظة جنوب سيناء، بقرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2013، يعودا الى أصلهما كأملاك دولة خاصة.

نشرت القرارات في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.

هذذا وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح عدد من المشروعات السكنية، من بينها مشروعي سكن مصر وجنة للإسكان بمدينة ٦ أكتوبر، وذلك ضمن عدد من المشروعات التنموية، منها مشروعات الطرق والمحاور الجديدة والشباب والرياضة.

و أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته فى الافتتاح، أن الدولة المصرية وضعت مبدأ عام للتعامل مع الإزالات التي تتم لإنشاء عدد من المحاور، بتعويض المواطنين عن الإزالات التي تتم للمنفعة العامة، مضيفا "اللى بنعمله ده من بناء طرق وكباري الهدف أن المواطن يتحرك كويس.. مش معقول الفارق بين البيت والبيت 5 أو 10 أو حتى 20 متر.. الموضوع ده محتاج دراسة مع محافظة الجيزة.. نشوف المحاور الموجودة بالفعل جوه الأحياء وهل يمكن التوسعة ولا".