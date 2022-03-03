السفير المصري لدى غينيا الاستوائية يلتقي مديرة الهيئة العامة لإدارة وتنفيذ المشروعات...

التقى السفير حداد عبد التواب الجوهري، سفير جمهورية مصر العربية لدى غينيا الاستوائية، Francisca Obiang مديرة الهيئة العامة لإدارة وتنفيذ المشروعات الحكومية في غينيا الاستوائية Ge-Proyectos، لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات.

هذا، وأشادت مديرة الهيئة العامة بالمنح الدراسية والدورات التدريبية المقدمة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، مشيرة إلى أهمية الاستفادة القصوى من الإمكانيات التي تتيحها كافة المؤسسات المصرية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية من خلال المنح الدراسية والدورات التدريبية في رفع كفاءة المتدربين في كافة المجالات.

ومن جانبه، أشار السفير المصري إلى الفرص المتاحة للتعاون بين البلدين في المجالات الطبية والصحية، لا سيما في ضوء ما يشهده القطاع الطبي بمصر من تطور كبير والامكانيات المصرية في مجال الرعاية الطبية وإدارة المنشآت الطبية الحكومية والخاصة. كما استعرض السفير الترتيبات الجارية لاستضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ المقرر عقده خلال شهر نوفمبر 2022، وما تتيحه من فرص للتعاون.