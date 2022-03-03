عمدة بولنجبروك المصرية الأمريكية: نتطلع لإقامة تعاون تجارى مع القاهرة

جدة - نرمين السيد - شارك السفير سامح أبو العينين قنصل عام جمهورية مصر العربية فى شيكاغو وولايات وسط الغرب الأمريكى - كضيف شرف - فى الحفل السنوى لغرفة تجارة مقاطعة بولنجبروك بولاية الينوى الأمريكية، وذلك بدعوة من العمدة المصرية الأمريكية مارى بسطا.





​ وقال القنصل العام فى بيان صحفى اليوم الخميس، إن المصرية الأمريكية مارى بسطا عمدة مقاطعة بولنجبروك Bolingbrook بإلينوى ألقت خلال الحفل بهذه المناسبة بيان الأداء السنوى للحكم المحلى لمجلس المدينة بمناسبة مرور عام على تنصيبها.

وأضاف أن البيان عكس نجاح العمدة مارى بسطا (أول عمدة للمقاطعة من أصل مصرى أمريكى) فى عامها الأول فى زيادة النشاط التجارى والاقتصادى والمعمارى بالمقاطعة وما حققته من إنجازات على مستوى الحكم المحلى من خدمات متنوعة للمواطنين والمسنين بالإضافة لرفع كفاءات أجهزه الشرطة والاسعاف والمطافى والصحة والبريد والرياضة بالمقاطعة.

وأوضح أن العمدة المصرية الأمريكية أعربت عن التطلع لإقامة تعاون تجارى وسياحى مع مصر وإبرام اتفاقية تآخى مع إحدى المحافظات المصرية.

​كما عبر رئيس غرفة بولينجبروك كيفن اوكيفى Kevin Okeeffe عن رغبته والشركات والمؤسسات التجارية والاقتصادية والصناعية الناشطة فى المقاطعة فى التعاون الاقتصادى والتبادل التجارى مع مصر، مشيراً الى تطلعه للتواصل مع (غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة وجمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد الصناعات المصرية.

ورحب القنصل العام، باستمرار التعاون المشترك مع العمدة المصرية الأمريكية ورئيس غرفة التجارة، ووعد بنقل رغبتهم فى التعاون مع مصر للجهات المعنية وحرصهم على تأسيس تبادل تجارى وسياحى مع مصر وإبرام اتفاقية تآخى مع إحدى المحافظات السياحية فى مصر.

وشارك فى الحفل الذى أقيم بمركز مؤتمرات المقاطعة مجموعة كبيرة من رجال الأعمال والصناعة والمال والشركات الأمريكية الناشطة فى الولاية، وكذلك المسئولين من المقاطعة ومجلس المدينة وأجهزة الحكم المحلى و عدد من أعضاء البعثات الدبلوماسية بشيكاغو.