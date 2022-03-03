وأضاف النجار خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل على قناة "cbc"، تعليقًا على ابتكار الصينيين لرحم صناعى، أن النظر إلى هذه المسألة من الناحية الشرعية، وهو الرحم الصناعى، يقتضى العديد من الأمور منها أن يكون هذا العمل العلمى قد اكتملت صورته بحيث يمكن للإنسان القول إنه حلال أو حرام، وذلك حتى لا نصل إلى إنتاج إنسان مشوه أو فاقد العلاقة لأصوله.
ولفت إلى أن الكتاب المنظور يوائم تمامًا مع الكتاب المفطور ومع السنة ومع القرآن الكريم وكذلك مع الأدلة الشرعية التى تنظم تصرفات الناس ومنها العلم بآيات الله تعالى الكونية، ولا يقل أهمية عن العلم بالفقه والعقيدة وبالأحكام الشرعية المستنبطة من الكتاب والسنة.
وشدد على ضرورة التأكد من نجاح التجربة قبل التصريح بالرأى الشرعى فيها، وذلك لأن الطفل الذى سيتكون فى الرحم الصناعى لن يكون كنظيره الذى يتكون فى بطن امه فى الحالات الطبيعية.
وبرنامج "من مصر" يذاع من السبت إلى الأربعاء فى تمام الساعة الحادية عشر مساء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البحوث الإسلامية يوضح حكم استخدام الرحم الاصطناعى (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.