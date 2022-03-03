بمشاركة رئيس الشيوخ..انطلاق فعاليات رابطة مجالس الشورى والشيوخ في إفريقيا والعالم العربي بالرباط

/682869/بمشاركة-رئيس-الشيوخانطلاق-فعاليات-رابطة-مجالس-الشورى-والشيوخ-في-إفريقيا-والعالم-العربي-بالرباط

تبدأ اليوم بالعاصمة المغربية الرباط، فعاليات مؤتمر رابطة مجالس الشورى والشيوخ والمجالس المماثلة بأفريقيا والعالم العربي، والذي يستمر حتى الخامس من مارس.

دوت الخليج

و تشارك فيه مصر بوفد برلماني رفيع المستوي برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، ويضم الوفد المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ والنائب عفت السادات وكيل لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية.

رئيس الشيوخ يلتقي برئيس مجلس النواب المغربي

هذا و إلتقى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بـ راشيد الطالبى العلمى رئيس مجلس النواب المغربي بمقر مجلس النواب اليوم.

و رحب الطالبى، بوفد مجلس الشيوخ المصرى، مشددا على أهمية التواصل بين المجلسين استثمارا للعلاقات القوية بين كل من مصر و المغرب.

و طالب العلمى، المستشار عبد الرازق بمساندة مصر للمغرب فى البرلمان الأفريقى و استجاب له على الفور رئيس الشيوخ، معرباً عن مساندة مصر للمغرب على كافة المستويات، قائلا:" إن وجود مصر هو وجود للمغرب ووجود المغرب وجود لنا".

فيما أكد المستشار عبد الرازق، على أهمية الدور الذى تقوم به مصر لإعادة العلاقات على الطريق السوى و القويم لكى تقاوم كل ما يحاك لها فى ضوء ما تمتاز به العلاقة من خصوصية فى كافة المجالات بين البلدين، مؤكدا ان العلاقة وطيدة بين البلدين على مر التاريخ مشيرا الى المواقف التى ساندت فيها مصر المغرب و العكس فى العديد من المواقف التاريخية.

و أوضح أن مصر فى عهد السيسى تخطو بخطى حثيثة نحو تقوية العلاقات مع جميع الدول الإفريقية، مشددا على أنه هناك العديد من القضايا القومية و الأساسية المشتركة بين مصر و المغرب، فالتاريخ الحضارى و السياسى للبلدين ممتد و مشترك.