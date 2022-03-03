القوى العاملة: تعيين 1402 منهم 9 ”قادرون باختلاف” بالإسماعيلية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسماعيلية بتعيين 1402 شاباً ، منهم 9 شباب"قادرون باختلاف" من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فيما بلغ المسجلين بها 2764 شاباً.

تلقى الوزير تقريراً بذلك من أحمد جابر مدير المديرية ، أشار فيه إلي أنه خلال يناير الماضي، قامت المديرية باستخراج 497 شهادة قياس مستوى مهارة ، و 806 رخصة مزاولة مهنة ، وتلقت 11 شكوى عمالية، تم تحويل 4 شكاوى منها للقضاء ، وتبقي 7 شكاوي ما زالت تحت البحث والدراسة.

أما في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، قامت المديرية بصرف 75 ألف جنيه رعاية إجتماعية لـ 30 عاملاً من المسجلين بالمديرية ، والذين بلغ عددهم 4600 عامل .

وأشار إلي أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 318 منشأة بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفر عن تحرير 9 محاضر للمنشآت المخالفة ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 69 منشأة ، وأسفر عن تحرير 6 محاضر لمنشآت مخالفة ، وبحث 4 شكاوى وتم حفظها بالكامل .

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب ، قامت المديرية بإستخراج 108 ترخيص عمل لأجنبي لأول مرة ، وتجديد 52 آخرين طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.

وأضافت مدير المديرية ، أنه في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 122 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.