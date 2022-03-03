القوى العاملة: تعيين 1402 شاب منهم 9 «قادرون باختلاف» فى الإسماعيلية

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية 1402 شاب، منهم 9 "قادرون باختلاف" من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 2764 شابا.





تلقى الوزير تقريرا بذلك من أحمد جابر مدير المديرية، أشار فيه إلى أنه خلال يناير الماضى، استخراج المديرية 497 شهادة قياس مستوى مهارة، و806 رخص مزاولة مهنة، وتلقت 11 شكوى عمالية، تم تحويل 4 شكاوى منها للقضاء، وتبقى 7 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

أما فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيا، صرفت المديرية 75 ألف جنيه رعاية اجتماعية لـ 30 عاملاً من المسجلين بالمديرية، والذين بلغ عددهم 4600 عامل.

وأشار إلى أن المديرية، نفذت زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 318 منشأة بنظام الدورى النهارى وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 9 محاضر للمنشآت المخالفة، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 69 منشأة، وأسفر عن تحرير 6 محاضر لمنشآت مخالفة وبحث 4 شكاوى وتم حفظها بالكامل.

وفى مجال تراخيص عمل الأجانب، قامت المديرية باستخراج 108 تراخيص عمل لأجنبى لأول مرة، وتجديد 52 آخرين طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.

وأضافت مدير المديرية، أنه فى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 122 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالى.