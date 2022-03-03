الإنتاج الحربى: مركز التميز العلمى يختتم فعاليات أسبوع ريادة الأعمال

جدة - نرمين السيد - نظم نادى ريادة الأعمال بمركز التميز العلمى والتكنولوجى التابع لوزارة الإنتاج الحربى، أسبوع لريادة الأعمال بالمركز بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.





وذلك ‏فى إطار حرص كافة الشركات والوحدات التابعة للوزارة على تنفيذ توجيهات المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى بتدريب رواد الأعمال وأصحاب الفكر الإبتكارى على مفاهيم ريادة الأعمال وتوجييهم لكيفية إنشاء نماذج العمل وإنشاء كيانات للعمل المتكامل بالاعتماد على أفكار ومشروعات تطبيقية من خلال أنشطة تحاكى الواقع وذلك بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030" ووفقاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشار المهندس إيهاب أبو بكر السحيلى رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمى والتكنولوجى أن فعاليات أسبوع ريادة الأعمال تضمنت مشاركة عدد من الشخصيات العامة والخبراء فى مجالات البحث العلمى والتطبيقى وريادة الأعمال وذلك إيماناً من المركز بأهمية دعم و تسويق التكنولوجيا ونشر ثقافة الابتكار و دعم أى مبتكر لديه فكرة تساعد على حل مشكلة أو تحدى داخل المجتمع.

ومن جانبها أشارت الدكتورة وفاء عبد الرشيد المدير التنفيذى لنوادى ريادة الأعمال والابتكار، إلى أن أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا تولى اهتماما كبيرا بدعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا.

وأضافت عبد الرشيد، أن منذ عام 2013 تم إطلاق مبادرة إنشاء مكاتب لدعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا بالجامعات والمراكز البحثية، منوهة إلى أن منذ عام 2016 كان هناك تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوجيه جميع الشباب بالجامعات للمشروعات الريادية والعمل الحر، مشيرةً أن هناك ما يقرب من 60 مكتب لريادة الأعمال على مستوى محافظات الجمهورية.

وفى نهاية الفعاليات تم تنظيم مسابقة بين المشاركين، وقام الدكتور مهندس إيهاب أبو بكر السحيلى رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمى والتكنولوجى والأستاذ الدكتور فوزى إبراهيم عبد الغنى عميد الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربى والدكتورة وفاء عبد الرشيد المدير التنفيذى لنوادى ريادة الأعمال والابتكار بتسليم الجوائز للفائزين.