إجراء مقابلات للمتقدمين على 55 وظيفة مسؤول تأمين بالوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - وقال أحمد طلب، مدير المديرية، إن المقابلات استمرت يومين للمتقدمين على نفس الوظائف فى مركزى بلاط والداخلة والفرافرة، مشيرا إلى أن هذه المقابلات تأتى فى إطار توجيهات محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بتوفير وظائف لائقة للشباب توفر لهم "حياة كريمة" وتكسبهم العديد من الخبرات.

وقال "طلب": إن المديرية وفرت هذه الفرص للشباب من الجنسين برواتب تصل إلى 5000 جنيه، فضلا عن توفير تأمينات اجتماعية وطبية بمستشفيات خاصة وحكومية، بالإضافة لحوافز إنتاج.