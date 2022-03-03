جدة - نرمين السيد - وقال أحمد طلب، مدير المديرية، إن المقابلات استمرت يومين للمتقدمين على نفس الوظائف فى مركزى بلاط والداخلة والفرافرة، مشيرا إلى أن هذه المقابلات تأتى فى إطار توجيهات محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بتوفير وظائف لائقة للشباب توفر لهم "حياة كريمة" وتكسبهم العديد من الخبرات.
وقال "طلب": إن المديرية وفرت هذه الفرص للشباب من الجنسين برواتب تصل إلى 5000 جنيه، فضلا عن توفير تأمينات اجتماعية وطبية بمستشفيات خاصة وحكومية، بالإضافة لحوافز إنتاج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إجراء مقابلات للمتقدمين على 55 وظيفة مسؤول تأمين بالوادى الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.