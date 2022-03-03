الطقس الآن.. رياح وبرودة واضطراب حركة الملاحة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت، أنه تنشط الرياح على كافة الأنحاء وعلى مسطح البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية.

وتشير أخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق.

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