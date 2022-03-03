الأوقاف تبدأ توزيع الدفعة الثانية من لحوم صكوك الإطعام اليوم

جدة - نرمين السيد - وقالت إنه يتم توزيع 3 أطنان لحوم من صكوك الإطعام على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة الغربية، وذلك للأسبوع الخامس من بدء مرحلة التوزيع.

ووصل إجمالى ما تم توزيعه من لحوم صكوك الإطعام حتى الآن 103 أطنان من اللحوم بمحافظات (القاهرة– الجيزة– الدقهلية– الإسكندرية– دمياط - بنى سويف- الفيوم- المنيا- الشرقية- القليوبية- السويس- المنوفية- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر- أسوان- الغربية- شمال سيناء- الوادى الجديد- البحيرة- مطروح-بورسعيد- البحر الأحمر- كفر الشيخ- الإسماعيلية- جنوب سيناء).