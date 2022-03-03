موعد مباراة المصري ضد إنبي.. والقنوات الناقلة

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يدخل النادي المصري البورسعيدي مباراته اليوم الخميس، ضد نظيرة إنبى، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة في الخامسة والنصف مساءً ضمن منافسات الجولة 11 من عمر مسابقة الدورى العام.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

يخوض فريق المصري البورسعيدي ضد نظيرة إنبي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً، عبر قنوات اون تايم سبورت

انتهت أحداث مباراة المصري البورسعيدي وأتوهو دويو، بنتيجة هدف دون رد لصالح الفريق الكونجولي، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

سجل رولاند أوكوري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السابعة والثمانون من عمر اللقاء، من خلال كرة عرضية من جهة اليمين قابلها رولاند أوكوري برأسية من الوضع طائرا من على القائم القريب سكنت أسفل يسار المرمى.

البورسعيدي يحاول خطف هدف الفوز

حصل المصري البورسعيدي ركلة حرة في منتصف ملعب أوتوهو دويو جهة اليمين نفذها حسن علي عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها عمرو مرعي بلمسة من داخل منطقة الــ 6 ياردات ردت من القائم الأيمن لترد الكرة إلى ياسر حمد فسدد كرة أخرى أبعدها الحارس من يسار مرماه.

بهذه الخسارة يحتل المصري المركز الثاني برصيد 4 نقاط، من أصل ثلاث مباريات، فيما يحتل أوتوهو المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف بين المصري.

تشكيل المصري أمام أوتوهو

في حراسة المرمي: أحمد مسعود

في خط الدفاع: ياسر حامد – هيثم العيوني – حسام الجزار – فريد شوقي

في خط الوسط: عمرو موسي – أحمد شديد – أحمد حمودي – محمد جريندي

في خط الهجوم: محمد عنتر – عمرو مرعي.

انتهت أحداث المباراة بين المصري البورسعيدي وايسترن كومباني، بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لمثلهم، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.