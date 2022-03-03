/682858/موعد-مباراة-الزمالك-القادمة-ضد-الجونة-فى-الدوري-المصري

يستعد نادي الزمالك لمباراته القادمة أمام نظيرة الجونة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما يحتل الزمالك في جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة، فيما يقع الجونة بالمرتبة العاشرة بـ14 نقطة.

حقق الزمالك الفوز على نظيره فيوتشر بنتيجة 3/2، على ستاد القاهرة،ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر من الدوري المصري الممتاز.

تقدم فيوتشر على الزمالك مبكراً في الدقيقة الثالثة، عن طريق أحمد عاطف، وسجل اللاعب الهدف مبكراً، بعد إنفراده بمرمى أبو جبل ليضعها على يمين الحارس.

ولجأ حكم المباراة لتقنية الفديو للتأكد من صحة الهدف من عدمه، الني أظهرت تغطية محمود علاء للتسلل.

ثم عزز فيوتشر بالهدف الثاني عن طريق أحمد رفعت في الدقيقة 12 من تسديدة قوية سكنت شباك أبو جبل على يمينه.

وأحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للزمالك في الدقيقة 16 لصالح سيف الدين الجزيري، ليسددها أحمد سيد زيزو، ويسكنها الشباك، ليقلل الفارق.

الزمالك ضد فيوتشر

في المقابل هدد فيوتشر مرمى الزمالك من خلال الهجمات المرتده المنظمة، التي شكلوها بشكل مميز، وأخطر فرصهم رأسية عمر كمال عبد الواحد التي أصدمت بالعارضه.

وفي شوط المباراة الثاني، حاول الزمالك أن يعود ويتعادل، واجرى عدة تغييرات بدخول إمام عاشورر وحازم إمام بدلاً من حمزة المثلوثي و شيكابالا.

سجل أحمد سيد زيزو هدف التعادل لنادي الزمالك في مرمى فيوتشر من ركلة جزاء في الدقيقة 50، ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر من الدوري المصري الممتاز.

وحصل محمد عبد الشافي ف على ركلة جزاء، بعدما لعب الكرة وأصطدمت في يد العرب بدي مدافع فيوتشر.

وحاول بعدها الزمالك أن يسجل الهدف الثالث وأجرى أسامة نبيه تعديلات أخرى بدخول رزاق سيسيه وعمر السعيد وأحمد فتوح، على أمل تسجيل هدف الفوز.

هدف قاتل للزمالك

وسجل الزمالك هدف قاتل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع عن طريق أشرف بن شرقي، ليعود الزمالك بريمونتادا على فيوتشر ويحصل على 3 نقاط غالية .