تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 2 مارس 2022

جدة - نرمين السيد - ويكون الطقس لطيف نهارا على شمال غرب الجمهورية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية و شمال الدلتا ، مائل للحرارة على وسط وجنوب الدلتا والقاهرة وصولا لوسط الصعيد بالإضافة إلى منطقة البحر الأحمر ، حار على جنوب الصعيد ، بارد إلى شديد البرودة ليلا على شمال ووسط الجمهورية ، بارد على جنوب الصعيد ، مائل للبرودة على منطقة البحر الأحمر.
وتظهر تشكيلات من السحب المتوسطة والمرتفعة على مناطق شمال ووسط الجمهورية ، قد يصاحبها هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة خلال ساعات الليل على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والدلتا ، والأجواء مشمسة على جنوب الجمهورية.
بالنسبة لحركة الرياح تهب على شمال غرب الجمهورية رياح غربية إلى شمالية غربية و معتدلة إلى نشطة يصحبها هبات قوية مثيرة للرمال والأتربة.
بينما على باقى الأنحاء تهب رياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة ، يتغير اتجاهها مع تقدم ساعات النهار لتصبح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة ، يتغير اتجاهها مساءا على شمال الجمهورية لتصبح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة ، يصحبها إثارة للرمال والأتربة على بعض المناطق.
وعن درجات الحرارة العظمى و الصغرى المتوقعة اليوم كالتالى
القاهرة 28/14
الإسكندرية 24/12
مرسى مطروح 23/12
السلوم 19/11
دمياط 20/14
بورسعيد 20/15
العريش 25/12
الزقازيق 29/11
طنطا 28/11
شبين الكوم 28/11
بنها 29/11
المنصورة 26/11
كفر الشيخ 26/11
دمنهور 25/11
المحلة الكبرى 26/11
العاشر من رمضان 29/13
الإسماعيلية 28/14
السويس 25/14
الفيوم 30/12
بنى سويف 29/13
المنيا 30/12
أسيوط 31/13
سوهاج 32/14
قنا 33/13
الأقصر 33/13
أسوان 34/15
رأس سدر 25/15
شرم الشيخ 26/20
سانت كاترين 23/10
الغردقة 26/18
مرسى علم 27/17
شلاتين 28/17
أبورماد 28/19
حلايب 30/19
رأس حدربة 31/19
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