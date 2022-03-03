جامعة الإسكندرية: نضع كافة إمكاناتنا فى خدمة المحافظة

جدة - نرمين السيد - وقع محافظ الإسكندرية محمد الشريف والدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين بشأن تقديم الخدمات الاستشارية للمشروعات التى تنفذها المحافظة فى جميع المجالات.





وقال رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز قنصوة إنه بموجب هذا البروتوكول سيتم التعاون بين جامعة الإسكندرية ممثلة فى المركز الهندسى ومحافظة الإسكندرية.

وأكد أن الجامعة تضع دائما كافة إمكاناتها وخبرات أساتذتها فى خدمة المحافظة، ولديها العديد من الخبرات والمشروعات والدراسات التى يمكن الاستفادة منها فى المشروعات التنموية والخدمية والتخطيط المستقبلى للمحافظة.

وقدم المحافظ الشكر إلى جامعة الإسكندرية هذا الصرح العلمى الكبير الذى يعد بمثابة الذراع العلمى للإسكندرية، مشيدًا بالدور المميز التى تقوم به الجامعة فى خدمة المجتمع وتقديم الاستشارات والخبرات العلمية للمحافظة فى جميع المجالات، مؤكداً أن جامعة الإسكندرية هى بيت الخبرة الأول لمحافظة الإسكندرية.

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