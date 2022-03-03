/682853/من-تأجيل-لإلغاء-متابعة-المنتج-دنيا-سمير-غانم-تثير-الجدل-بشأن-مسلسلها-عالم-موازي

يستمر الغموض حول مسلسل دنيا سمير غانم «عالم موازي» الذي خرج من السباق الرمضاني، حيث فاجأت الفنانة دنيا سمير غانم متابعيها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام بقيامها بإلغاء متابعة منتج مسلسلها هشام جمال عبر إنستجرام.

دوت الخليج يرصد لكم إلغاء متابعة دنيا سمير غانم للمنتج هشام جمال وذلك خلال السطور القادمة.

دنيا سمير غانم وهشام جمال

تتوالى التصرفات الغريبة بعد خروج مسلسل «عالم موازي» من السباق الرمضاني وزادت الشكوك بعدما قامت دنيا سمير غانم بإلغاء متابعة هشام جمال منتج هذا المسلسل، ومن الجدير بالذكر أنه في نفس الوقت قام الفنان عمرو وهبة بإلغاء متابعة المنتج أيضًا، وذلك على الرغم من وجوده ضمن أبطال المسلسل برغم أن هشام جمال يبقى على متابعة دنيا سمير غانم وعمرو وهبة أيضا.

دنيا سمير غانم تسير على خطى والدتها

وعلى صعيد آخر، حرصت الفنانة دنيا سمير غانم والفنانة القديرة ميرفت أمين على حضور جنازة الفنانة الراحلة عن عالمنا «جالا فهمي» المقام بمسجد مصطفى محمود في المهندسين، وكانت الفنانة دنيا سمير غانم والفنانة ميرفت أمين حرصوا على الوقوف بجانب أسرة الفنانة جالا فهمي الراحلة لتقديم واجب العزاء، مثلما كانت تفعل الفنانة ميرفت أمين مع صديقاتيها الراحلتين دلال عبد العزيز ورجاء الجداوي.

معلومات عن دنيا سمير غانم

وُلدت يوم 1 يناير سنة 1985، وهي ممثلة ومغنية مصرية، وهي ابنة الممثل الكوميدى المشهور سمير غانم والممثلة دلال عبد العزيز، وأخت الممثلة ايمي سمير غانم.

بدأت التمثيل وهى طفلة صغيرة سنة 1995 فى فيلم امرأه وامرأه، واتشهرت بعد ممثلت مع محمد هنيدى فى فيلم "يا انا يا خالتى"و أيضًا هيه مغنية ولكن مشهورة اكتر كممثلة، ومتزوجة من الاعلامى رامي رضوان فى يوم 13 يونيو سنت 2013، وفى مارس 2014 أنجبت ابنتها "كايلا".

ولها العديد من الأعمال الفنية، من أفلام ومسلسلات، فمن الأفلام: اكس لارج، الظواهرى، دماء على الارض، 365 يوم سعادة، الليله الكبيره، الروايه انتهت، لا تراجع ولا استسلام، عزبت ادم.

ومن المسلسلات:قمر لا يغيب، عصام و المصباح، الكبير اوى، عصام والمصباح، افهمنى شكرا، كافيه تشينو.