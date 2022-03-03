مهرجان فاتن حمامة بباريس يُكرم الموزع السينمائي انطوان زند

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قرر مهرجان فاتن حمامة السينمائي الدولي في دورته المقامة بباريس، تكريم الموزع السينمائي المصري أنطوان زند، نظرًا لكونه من أهم وأقدم موزعين السينما بالشرق الأوسط.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تكريم الموزع المصري أنطوان زند بمهرجان فاتن حمامة.

فليم عن مسيرة أنطوان زند

وينطلق عرض فيلمًا وثائقيًا عن حياته ومسيرته المهنية كموزع، لأول مرة عالميًا خلال المهرجان، فضلًا عن أن الفيلم يتناول تاريخ التوزيع السينمائي بمصر في آخر ٥٠ عامًا.

الفيلم من إنتاج ماجي أنور، هشام سليم ، ماجيكا هاوس.

مهرجان فاتن حمامة بدورته التاسعة

و يشار إلى أن الدورة التاسعة من المهرجان بباريس تقام في شهر مايو المقبل بالتزامن مع عيد ميلاد فاتن حمامة، بقرار من إدارة مهرجان فاتن حمامة السينمائي برئاسة المنتجة ماجي أنور، ومن المقرر عرض أفلام المسابقة و أفلام البانوراما بإحدي سينمات باريس.

احتفالية الإله حتحور

كما ستقام لأول مر احتفالية باسم «الإله حتحور»، وهو إله فرعوني يرمز إلى الحب و الموسيقى، و تقدم ضمن فعاليات المهرجان بفرنسا لتكريم الرموز الغنائية الاستعراضية المهمة خاصة بالعالم العربي.

ومن المقرر أن يقدم الأداء الغنائي و الموسيقي احد الفنانين الشباب للتعريف بالتراث الموسيقي خاصة المصري والعربي للتأكيد على أن الإبداع الفني مازال مستمرًا.

وسبق وأن تم تكريم الموزع السينمائي أنطوان زند في سينما سيتي ستارز، من خلال الموزع السينمائي وهو فيلم يحكي السيرة الذاتية للموزع أنطوان زند، وهو من تأليف وإخراج ماجي أنور، التي شاركت في الإنتاج مع الفنان الكبير هشام سليم.

وينتمي الفيلم إلى سلسلة كلاسيكيات لـماجي أنور تعتمد علي تكريم الرموز الفنية الهامة التي أثرت السينما من خلال دورها الفعال في تاريخ صناعة السينما.

معلومات حول أنطوان زند

انطوان زند هو موزع سينمائي تخصص لأكثر من خمسين عاما في توزيع الأفلام الأميركية بمصر، وعلق زند على مسيرته قائلاً "أعمل بالسينما منذ أكثر من 55 عاما، والتوزيع هى مهنة لا يعمل بها إلا من يعشقها، وأعتقد أنني زرت كل المدن المصرية والأقاليم خلال رحلاتي كموزع، كان عليّ أن أصعد السلم بالتدريج، وأن أبني خبرات في كافة جوانب التوزيع".