/682855/مساعد-وزير-الإسكان--إنشاء-وحدات-سكنية-تناسب-الجميع-من-اجل-القضاء-على-العشوائية

قال عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية ، إن ملف الإسكان به أكثر من برنامج خاصة وان لدينا شرائح ونماذج مختلفة فى المجتمع وبالتالى عملنا على إنشاء وحدات سكنية لمختلف النماذج السكنية مثل سكن مصر وجنة ودار مصر والإسكان الاجتماعي، ومبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح االسيسي سكن لكل المصريين والمتواجدة بجميع المحافظات والمدن الجديدة .

دوت الخليج

وأوضح في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة الحياة، انه قارب على الانتهاء حوالى مليون ونص وحدة سكنية خلال الـ 7 سنوات الماضية ومن المتوقع أن نصل لـ 2.4 مليون وحدة سكنية خلال العام الحالي لإضافة نحو مليون وحدة سكنية.

كما اضاف ،ان هذه الارقام فى غاية الاهمية، لان الغرض هو توفير البديل للمساكن العشوائية ، وبالتالى كان هناك توجيه بتوفير وحدة سكنية لكل من تقدم على طلب وحدة

واشار مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية ، ان العشوائيات ظهرت لعدم استطاعة المواطن بتوفير سكن مناسب له، والدولة وضعت خطة للقضاء على ظاهرة العشوائية وعدم ظهورها مرة اخرى فى المستقبل ، لذلك تم توفير وحدات سكنية تناسب كافة شرائح المجتمع ، وبالتالي كان من الاهمية ان تتجه الدولة للاسكان المتوسط بعد ان كان اهتمامها بالاسكان الاجتماعى فقط .

الاسكان : نحتاج فى المتوسط من 300 الف الى 400 الف وحدة سكنية فى السنة

كما اوضح انه فى ظل الزيادة السكنية ب2,5 مليون نسمة سنويا ومع طرح الوفيات ، فنحتاج فى المتوسط من 300 الف الى 400 الف وحدة سكنية فى السنة، لذلك كان من الاهمية بناء المدن الجديدة مع تطوير المدن القائمة ، وانطلاقا من اهمية ارتباط السكن بفرصة عمل ، قمنا بالعمل بالمدن الجديدة (الجيل الرابع) على اقامة المشروعات السكنية بجانب الاقتصادية كما شاهدنا اليوم اثناء الافتتاح ، فهناك خدمات اسرة وفرصة عمل لرب الاسرة ليكون هناك مجتمع متكامل .