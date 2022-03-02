/682846/أمير-مرتضى-سوء-التوفيق-كان-ملازمنا-الفترة-الماضية-9-مباريات-لم-نفز

تحدث أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم بنادي الزمالك، عقب فوز الفريق على فيوتشر، ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر في الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال أمير مرتضى في تصريحات تليفزيونية على قناة "أون تايم سبورتس 1": "فوز مهم جداً لينا، لأن أخر 3 شهور بنمر بحالة غريبة جداً، وأخر 9 مباريات لم نفز سوا في مبارتين تقريباً".

وأكمل: " الفوز مهم للكابتن أسامة نبيه لأنه أول ماتش له، ولما نبقى كتأخرين بهدفين ونرجع دي حاجة كبيرة جداً وفوز معنوي مهم".

وأردف: " الفترة اللي فات كان ملازمنا سوء توفيق، واللاعيبه كانت حاسه أننا خلاص مافيش حاجة بتتغير، فكان لازم نغير الجهاز الفني، ونعمل روح جديدة بينهم".

أسامة نبيه: رغم الأخطاء فوزنا في الوقت القاتل

تحدث أسامة نبيه المدير الفني لنادي الزمالك، عقب فوز الفريق على فيوتشر في الوقت القاتل، ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر من الدوري المصري الممتاز.

وقال أسامة نبيه خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:"المكسب مهم جداً في ظروف صعبة، الفوز بيرجعنا لحالتنا، بعد أكثر من مباراة بدون فوز".

وأضاف: "اللاعيبة النهاردة مقصرتش كانو رجالة، اشتغلوا لحد الدقيقة 90، لحد ما تغلبنا على الأخطاء".

تصريحات أسامة نبيه

وزاد: "كان عندنا أخطاء فنية في الشوط الأول والتاني، لكن رجعنا وصححنا وفوزنا في الوقت القاتل".

وأردف: "أتكلمت مع اللاعيبة وقولتلهم أحنا بنبدأ الدوري النهاردة، وهو دا نادي الزمالك والروح اللي بنلعب بيها جابتلنا الانتصار".

وأشار: "الشوط الأول كان فيه روح لكن كان عندنا أخطاء، أستقبلنا هدفين في أول 10 دقائق، ولاعبي الزمالك كبار وقدروا يرجعوا تاني".

تقدم فيوتشر على الزمالك مبكراً في الدقيقة الثالثة، عن طريق أحمد عاطف، وسجل اللاعب الهدف مبكراً، بعد إنفراده بمرمى أبو جبل ليضعها على يمين الحارس.

ولجأ حكم المباراة لتقنية الفديو للتأكد من صحة الهدف من عدمه، الني أظهرت تغطية محمود علاء للتسلل.

ثم عزز فيوتشر بالهدف الثاني عن طريق أحمد رفعت في الدقيقة 12 من تسديدة قوية سكنت شباك أبو جبل على يمينه.

🎥 الهدف الثاني ضد الزمالك في مرمى ابو جبل :



pic.twitter.com/qAYvORoulj — بيان النصر (@ByanNassr) March 2, 2022

وأحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للزمالك في الدقيقة 16 لصالح سيف الدين الجزيري، ليسددها أحمد سيد زيزو، ويسكنها الشباك، ليقلل الفارق.

هدف احمد زيزو فى شباك فيوتشر من ضربة جزاء بطريقه جميله ١٧ بينلتى لزيزو من غير مايضيع pic.twitter.com/zLSckFtaGn — 🏹Khalid Agha🇦🇹 (@ElAgha_l) March 2, 2022

وحاول الزمالك بعدها أنا يتعادل من خلال عده هجمات، عن طريق زيزو وبن شرقي، وشيكابالا الذي أضاع أخطر فرص الزمالك بعد إنفراده بمرمى فيوتشر من تمريرة متقنه من محمد أشرف روقا.