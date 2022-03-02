/682840/أسامة-نبيه-بن-شرقي-لاعب-كبير-ويصنع-الفارق-وأوباما-جوكر

أشاد أسامة نبيه المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بلاعبي فريقه بعد الفوز على فيوتشر بنتيجة 3/2، في الدقائق الأخيرة، ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال أسامة نبيه خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أنا أهلكت أوباما النهاردة في كذا دور، وهو لعب في اكثر من مركز وقدم المطلوب منه، وبشكره بشكل كبير على ما قدمه أمام فيوتشر".

وأكمل: " جاهزية حازم إمام غير جاهزية المثلوثي، اللاعب لما يمر بفترة غير موفقه مش لازم ندوس عليه، ودا كان بسبب حالة الفريق ككل مش حمزه المثلثوثي فقط".

وزاد" أشرف بن شرقي عنده خصائص فنية مميزة، لكن أنا النهاردة ممكن أكون لغبط اللاعيبة شوية لأني غيرت مركزهم كتير خلال المباراة".

وأختتم قائلاً" طمعت في المباراة بعدما سجلنا الهدف الأول مبكراً، لذلك تركت بعض اللاعيبن الذين يصنعوا الفارق الفني، وهو ما حدث من بن شرقي وسجل هدف في الوقت القاتل".

تصريحات أسامة نبيه

وزاد: "كان عندنا أخطاء فنية في الشوط الأول والتاني، لكن رجعنا وصححنا وفوزنا في الوقت القاتل".

وأردف: "أتكلمت مع اللاعيبة وقولتلهم أحنا بنبدأ الدوري النهاردة، وهو دا نادي الزمالك والروح اللي بنلعب بيها جابتلنا الانتصار".

وأشار: "الشوط الأول كان فيه روح لكن كان عندنا أخطاء، أستقبلنا هدفين في أول 10 دقائق، ولاعبي الزمالك كبار وقدروا يرجعوا تاني".

تقدم فيوتشر على الزمالك مبكراً في الدقيقة الثالثة، عن طريق أحمد عاطف، وسجل اللاعب الهدف مبكراً، بعد إنفراده بمرمى أبو جبل ليضعها على يمين الحارس.

ولجأ حكم المباراة لتقنية الفديو للتأكد من صحة الهدف من عدمه، الني أظهرت تغطية محمود علاء للتسلل.

ثم عزز فيوتشر بالهدف الثاني عن طريق أحمد رفعت في الدقيقة 12 من تسديدة قوية سكنت شباك أبو جبل على يمينه.

🎥 الهدف الثاني ضد الزمالك في مرمى ابو جبل :



pic.twitter.com/qAYvORoulj — بيان النصر (@ByanNassr) March 2, 2022

وأحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للزمالك في الدقيقة 16 لصالح سيف الدين الجزيري، ليسددها أحمد سيد زيزو، ويسكنها الشباك، ليقلل الفارق.

هدف احمد زيزو فى شباك فيوتشر من ضربة جزاء بطريقه جميله ١٧ بينلتى لزيزو من غير مايضيع pic.twitter.com/zLSckFtaGn — 🏹Khalid Agha🇦🇹 (@ElAgha_l) March 2, 2022

وحاول الزمالك بعدها أنا يتعادل من خلال عده هجمات، عن طريق زيزو وبن شرقي، وشيكابالا الذي أضاع أخطر فرص الزمالك بعد إنفراده بمرمى فيوتشر من تمريرة متقنه من محمد أشرف روقا.