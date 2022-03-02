/682845/محلل-سياسى-العقوبات-على-روسيا-هى-عقوبات-غير-مسبوقة-فى-التاريخ-السياسي

قال الدكتور عمار قناة، المحلل السياسي، ان ما يجرى حاليا من تطورات فى المشهد السياسي العالمى هو صراع مفتوحًا وقد بدأت الحرب الباردة، مشيرة إلى ان العمليات التصعيدية بدأت فى الأزمة الروسية -الاوكرانية من جانب الأمم المتحدة.

دوت الخليج

بدء الحرب الباردة بين روسيا واوكرانيا:

وتابع الدكتور عمار قناة، عبر لقائه فى برنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، انه هناك نظام عالمى جديد وجميع الأقطاب تحاول الحفاظ على مناطق الهيمنة، مؤكدا ان العقوبات التى تم فرضها على روسيا هى عقوبات غير مسبوقة فى التاريخ السياسي.

وأكد ان ما يحدث من مفاوضات ومحادثات هى محاولات لتمرير الوقت فقط ومحاولات لاستنزاف روسيا عسكريا واقتصاديا،مصيفا ان المنظومة الغربية والأمم المتحدة قد أخطأوا بفرض عقوبات غير الاقتصادية على روسيا، مما يشير إلى ان هذه العقوبات هى ليست موجهه نحو النظام السياسي الروسي ولكن مواجهه للمجتمع الروسى ولتحجيم الروس فى العالم

وتابع ان روسيا تحت العقوبات الاقتصادية منذ عام ٢٠١٤، ولكن روسيا هى المصدر الأول للمواد الغذائية الأساسية، مؤكدًا ان روسيا يمكنها الاكتفاء الذاتى من الطاقة

اخر مستجدات الأزمة الروسية-الاوكرانية:

وجدير بالذكر ان وزير الدفاع الروسي كان قد أعلن صباح اليوم الأربعاء عن سقوط 498 قتيلا من القوات الروسية في أوكرانيا و1597 جريحا من اليوم السابع للعملية العسكرية الروسية بكييق، ومن جانبه كان قد أعلن المتحدث الرسمي بالقوات المسلحة الروسية أن الوحدات الروسية من القوات المسلحة قامت بالسيطرة على المركز الإقليمي لمدينة خيرسون الأوكرانية بشكل كامل