/682843/الرئيس-التنفيذي-لصندوق-الإسكان-الاجتماعي-تكشف-تفاصيل-شروط-التقديم-للوحدات-السكانية
قالت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، ان المشروعات التى قام الرئيس السيسى بافتتاحها اليوم الأربعاء هى مشروعات سكنية لجميع الفئات الاجتماعية وهم دار مصر وسكن مصر وجنة.
دوت الخليج
افتتاح مشروعات سكانية جديدة:
واوضحت منى عبد الحميد، عبر مداخلة هاتفية فى برنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، انه تم طرح سبعة آلاف وحدة فى المحاور الثلاثة فى الإسكان المتوسط وفوق المتوسط، مشيرة إلى انه يوجد حوالي ٢١ الف مواطن قد قاموا بالتقديم ومن المتوقع ان يزداد عدد المتقدمين فى الأيام المقبلة.
واكدت على ان وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي تعمل على زيادة اعداد الوحدات السكنية لخدمة المواطنين ولتلبية اكبر قدر من الطلبات بناء على توجيهات وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مضيفة ان المشروعات التى تم افتتاحهم اليوم تتضمن أيضا وحدات سكنية لمنخفضي الدخل ضمن برنامج سكن لكل المصريين فى عدد من الأماكن فى اكتوبر الجديدة وحدائق اكتوبر.
شروط التقديم :
واوضحت منى عبد الحميد انه شروط التقديم للوحدات السكنية فى دار مصر وجنة وسكن مصر تتضمن ان يكون سقف دخل الأسرة هو ١٤ الف جنية، وبالتالي يمكن لهم ان يستفيدوا من مبادرة ال٣٪، بينما من هم لديهم دخل اعلى من ١٤ الف يقدروا ان يستفيدوا من مبادرة ال٨٪.
واوضحت ان كل ما هو مطلوب من المتقدم ان يرفق إثبات داخله وإيصال مرافق مع الطلب التى يتم تقديمه عبر الموقع الإلكترونى، مشيرة إلى انه توجد مساحات بدايتا من ١٠٠ الى ١٥١ متر.
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